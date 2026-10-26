Подростка убили отверткой: причиной мог стать конфликт из-за 1 000 тенге

В Кызылорде полицейские расследуют гибель подростка. Предположительно, причиной трагедии мог стать конфликт из-за денег, сообщает Zakon.kz.

В Threads, сестра погибшего рассказала, что трагедия произошла 21 октября 2026 года на центральной площади города. По ее словам, между погибшим подростком и его 13-летним знакомым возник конфликт из‑за 1 000 тенге, который закончился ударом отверткой в грудь. Несовершеннолетний погиб на месте.

В Департаменте полиции Кызылординской области в ночь на 26 октября 2026 года сообщили, о возбуждении уголовного дела по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть несовершеннолетнего.

"Подозреваемый помещен в Областной центр временной адаптации для несовершеннолетних. Также в рамках расследования зарегистрировано уголовное дело по факту неисполнения обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего", – проинформировали в ДП.

В полиции отметили, что расследование дела находится на особом контроле руководства. Иная информация в интересах следствия не распространяется.

В Павлодаре к 11 годам лишения свободы приговорили виновного в гибели 30-летнего мужчины, заступившегося за друга во дворе дома.

