#Казахстан в сравнении
#Курултай
Логотип vbnews
Экономика и ТШО
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+6°
$
451.05
504.95
5.6
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Курултай
Логотип vbnews
Экономика и ТШО
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+6°
$
451.05
504.95
5.6
Происшествия

Подростка убили отверткой: причиной мог стать конфликт из-за 1 000 тенге

Наркотики, наркотические вещества, контрабанда наркотиков, запрещенные вещества, наркозависимость, наркозависимый, наркозависимые, зависимые, зависимость, зависимый, закладка, закладки, закладчик, закладчики, наркоторговля, наркоторговец, наркоторговцы, наркоман, наркоманы, фото - Новости Zakon.kz от 26.10.2026 06:52 Фото: pixabay
В Кызылорде полицейские расследуют гибель подростка. Предположительно, причиной трагедии мог стать конфликт из-за денег, сообщает Zakon.kz.

В Threads, сестра погибшего рассказала, что трагедия произошла 21 октября 2026 года на центральной площади города. По ее словам, между погибшим подростком и его 13-летним знакомым возник конфликт из‑за 1 000 тенге, который закончился ударом отверткой в грудь. Несовершеннолетний погиб на месте.

В Департаменте полиции Кызылординской области в ночь на 26 октября 2026 года сообщили, о возбуждении уголовного дела по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть несовершеннолетнего.

"Подозреваемый помещен в Областной центр временной адаптации для несовершеннолетних. Также в рамках расследования зарегистрировано уголовное дело по факту неисполнения обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего", – проинформировали в ДП.

В полиции отметили, что расследование дела находится на особом контроле руководства. Иная информация в интересах следствия не распространяется.

В Павлодаре к 11 годам лишения свободы приговорили виновного в гибели 30-летнего мужчины, заступившегося за друга во дворе дома.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Камила Салкымбаева
Читайте также
Великобритание, двое подростков, погибшие, убийство
22:38, 20 февраля 2026
В Великобритании мужчина по неосторожности мог отравить насмерть двух подростков
Центр оперативного управления департамента полиции, сотрудники полиции, видеонаблюдение, полиция, полицейские, ЦОУ
14:06, 02 сентября 2025
Школьника в Таразе убили 1 сентября
Ученые выяснили причины конфликта между сайгаком и сельским хозяйством в Западном Казахстане
19:56, 28 ноября 2025
Ученые выяснили причины конфликта между сайгаком и сельским хозяйством в ЗКО
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Вячеслав Колесников в матче чемпионата Польши
06:49, Сегодня
Вячеслав Колесников набрал три очка и принёс "Торуни" победу в чемпионате Польши
Владислав Саможонов в бою против азербайджанца на молодёжном чемпионате мира
06:14, Сегодня
Четыре казахстанских боксёра сразятся за "золото" чемпионата мира U19 в Черногории
Казахстанский игрок &quot;Нафтана&quot; Вадим Яковлев во время матча чемпионата Беларуси
05:47, Сегодня
"Нафтан" с казахстанцами в составе разгромно уступил "Ислочи" в чемпионате Беларуси
Ерлан Шойтымов на послематчевой пресс-конференции
05:23, Сегодня
"Справились с давлением": Ерлан Шойтымов объяснил, как "Иртыш" вырвал победу у "Атырау"
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: