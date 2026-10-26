#Казахстан в сравнении
#Курултай
Логотип vbnews
Экономика и ТШО
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
$
451.05
504.95
5.6
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Курултай
Логотип vbnews
Экономика и ТШО
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
$
451.05
504.95
5.6
Мир

Массовые увольнения в Microsoft: в четырех странах запустили программу добровольного ухода

Массовые увольнения в Microsoft: в четырех странах запустили программу добровольного ухода, фото - Новости Zakon.kz от 26.10.2026 22:02 Фото: magnific.com
Microsoft запустила программу добровольного ухода для сотрудников в США, Великобритании, Канаде и Индии. Компания готова предоставить финансовую поддержку и помощь в планировании дальнейшей карьеры тем, кто решит уйти, сообщает Zakon.kz.

Как пишет The Verge, предложение распространяется на работников ряда подразделений, включая Copilot, Windows, Xbox, финансы и HR. При этом некоторые команды, в том числе маркетинг, безопасность и коммерческое направление, в программе не участвуют.

Инициатива появилась спустя несколько месяцев после сокращения 4,8 тыс. сотрудников Microsoft. Новый механизм позволит компании оптимизировать штат без проведения очередной массовой волны увольнений.

По заявлению компании, участие в программе не зависит от возраста, стажа или результатов работы сотрудников. Microsoft также допускает запуск подобных предложений в будущем, если возникнет соответствующая потребность бизнеса.

Ранее сообщалось, что тысячи пользователей пожаловались на проблемы в работе Telegram.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Дежурный контент-редактор
Читайте также
Microsoft рекомендует перейти на Windows 11
08:25, 14 октября 2025
Microsoft завершает поддержку Windows 10
Великобритания теряет бизнес-компании
06:06, 15 мая 2025
Предприниматели массово закрывают бизнесы в Великобритании
Эмигрант, эмигранты, эмиграция, мигрант, мигранты, миграция, иммигранты, иммигрант, иммиграция, приезжий, приезжие, переезд, аэропорт, люди в аэропорту, путешествие, репатриация, репатрианты, репатриант, кандас, кандасы
12:05, 15 декабря 2025
Расширить контингент программы добровольного переселения хотят в Казахстане
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Фото: ХК &quot;Барыс&quot;
22:35, Сегодня
Главный тренер "Барыса" Кравец прокомментировал поражение от "Автомобилиста"
Фото: ХК &quot;Барыс&quot;
22:04, Сегодня
Появился видеообзор матча КХЛ "Автомобилист" - "Барыс"
Фото: UWW
21:45, Сегодня
Казах из Узбекистана Халмаханов вышел в финал ЧМ-2026 в греко-римской борьбе
Фото: ХК &quot;Барыс&quot;
21:21, Сегодня
"Барыс" крупно проиграл "Автомобилисту" в матче КХЛ
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: