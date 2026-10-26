Массовые увольнения в Microsoft: в четырех странах запустили программу добровольного ухода

Microsoft запустила программу добровольного ухода для сотрудников в США, Великобритании, Канаде и Индии. Компания готова предоставить финансовую поддержку и помощь в планировании дальнейшей карьеры тем, кто решит уйти, сообщает Zakon.kz.

Как пишет The Verge, предложение распространяется на работников ряда подразделений, включая Copilot, Windows, Xbox, финансы и HR. При этом некоторые команды, в том числе маркетинг, безопасность и коммерческое направление, в программе не участвуют.

Инициатива появилась спустя несколько месяцев после сокращения 4,8 тыс. сотрудников Microsoft. Новый механизм позволит компании оптимизировать штат без проведения очередной массовой волны увольнений.

По заявлению компании, участие в программе не зависит от возраста, стажа или результатов работы сотрудников. Microsoft также допускает запуск подобных предложений в будущем, если возникнет соответствующая потребность бизнеса.

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