Массовые увольнения в Microsoft: в четырех странах запустили программу добровольного ухода
Как пишет The Verge, предложение распространяется на работников ряда подразделений, включая Copilot, Windows, Xbox, финансы и HR. При этом некоторые команды, в том числе маркетинг, безопасность и коммерческое направление, в программе не участвуют.
Инициатива появилась спустя несколько месяцев после сокращения 4,8 тыс. сотрудников Microsoft. Новый механизм позволит компании оптимизировать штат без проведения очередной массовой волны увольнений.
По заявлению компании, участие в программе не зависит от возраста, стажа или результатов работы сотрудников. Microsoft также допускает запуск подобных предложений в будущем, если возникнет соответствующая потребность бизнеса.
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