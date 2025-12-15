Расширить контингент программы добровольного переселения хотят в Казахстане

Первый вице-министр труда и социальной защиты населения Аскарбек Ертаев в своем ответе на депутатский запрос рассказал о поддержке участников программы добровольного переселения и кандасов, передает корреспондент Zakon.kz.

Он напомнил, что в рамках действующих программ содействия занятости переселенцы и кандасы участвуют в получении микрокредитов и грантов.

"Эти меры позволяют интегрироваться в экономическую активность, создать рабочие места и развивать малый бизнес, при этом поддержка предоставляется на равных условиях всем участникам программ через центры занятости. По состоянию на 25 ноября 2025 года выдано 9,2 тыс. грантов, из них 105 – переселенцам, 67 – кандасам", – говорится в ответе.

Также, по словам Ертаева, в рамках проекта закона "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования системы технического и профессионального образования, миграции населения" прорабатывается вопрос поддержки индивидуального мобильного предпринимательства, сезонных и вахтовых работ, расширение контингента участников, имеющих право на участие в добровольном переселении, с акцентом на востребованные профессии, а также глав крестьянских хозяйств.

Кроме того, важным направлением поддержки предпринимателей из числа переселенцев является создание условий для запуска и развития предпринимательской деятельности. Для новых субъектов малого бизнеса применяются специальные налоговые режимы, предусмотренные Налоговым кодексом РК, позволяющие снизить налоговую нагрузку в первые годы деятельности.

14 ноября 2025 года внесены изменения и дополнения в Правила добровольного переселения лиц для повышения мобильности рабочей силы.