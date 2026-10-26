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Мир

Официантка-зумер, на которую накричали на работе, отсудила у работодателя более 7 млн тенге

Работа, официант, еда, фото - Новости Zakon.kz от 27.10.2026 02:58 Фото: pexels
Юная официантка из шотландского Турсо выиграла более 13 тыс. фунтов стерлингов (около 7 млн 826 тыс. 916 тенге) в суде по трудовым спорам после увольнения, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Газета.ru, с мая по июнь 2024 года 15-летняя Даниэша Чарльз работала неполный день в отеле Royal Thurso, получая 7 фунтов стерлингов (4 214 тенге) в час. Она была самой молодой из 14 сотрудников и единственной темнокожей женщиной в коллективе.

26 июня вращающаяся кухонная дверь выбила из рук девушки тарелку с яблочным крамблом.

Когда работница вернулась на кухню, сообщила об этом и попросила замену, шеф-повар и управляющий начали кричать и ругать ее прямо в лицо.

Чарльз расплакалась и потребовала прекратить подобное обращение с ней. Она ушла домой, больше не вернувшись на работу. Позже этого девушка подала иск к отелю, считая свое увольнение следствием дискриминации по возрасту, полу, расе и инвалидности.

Выяснилось, что во время работы шеф-повар называл ее "то" и "это", кричал из-за неправильно написанного слова "овсянка" в счете и часто ругался в адрес сотрудников из Южной Африки и Непала. При этом к белым сотрудникам-мужчинам в подобной форме не обращались.

Отелю предстоит выплатить девушке 11 500 фунтов стерлингов за моральный вред, 1 032 фунта стерлингов за потерянный заработок и 516 за отсутствие письменных условий трудового договора – всего 13 048 фунтов стерлингов.

Ранее мы писали о массовых увольнениях в Microsoft: в четырех странах запустили программу добровольного ухода.

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Фото Аксинья Титова
Аксинья Титова
Дежурный контент-редактор
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