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Мир

Китайский инженер заставил мотоцикл проехать по воде 40 км и побил мировой рекорд

Мотоцикл на воде, рекорд в Китае, фото - Новости Zakon.kz от 27.10.2026 07:39 Фото: CGTN
Китайский предприниматель Чжан Сюэ проехал 40,74 км по открытой воде на переделанном мотоцикле ZXMOTO MX450 и утвердил новый рекорд Гиннесса, сообщает Zakon.kz.

Как пишет iXBT, заезд состоялся 25 октября 2026 года на реке Цзиньцзян в провинции Хунань. Прошлый результат составлял около 31,8 км, а новый рекорд увеличил дистанцию почти на 9 км.

Для заезда MX450 оснастили специальными водными лыжами, увеличенным топливным баком и дополнительной гидроизоляцией. Мотоцикл разогнался на суше, а затем скользил по поверхности воды.

Передняя лыжа помогала управлять направлением движения, а заднее колесо с особой конструкцией шины отбрасывало воду назад, создавая тягу.

В отличие от обычного гидроцикла, машина обходится без отдельного водометного движителя. К своему рекорду Чжан Сюэ стремился 17 лет.

В 2009 году он впервые попытался пересечь водоем на мотоцикле с простейшими доработками, но четыре раза упал в воду. Максимальная дистанция тогда составила всего 20 м.

Сегодняшний рекорд требовал не просто удержать машину на поверхности, а обеспечить устойчивость и управляемость на протяжении десятков километров.

Ранее мы писали о том, что немецкий дрон разогнался до феноменальной скорости.

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Фото Аксинья Титова
Аксинья Титова
Дежурный контент-редактор
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