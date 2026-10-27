Стало известно о страшном предсказании принцессы Дианы, которое сбылось до мелочей

Первая жена короля Чарльза III принцесса Диана погибла в возрасте 36 лет. Несмотря на это, она подарила Британии наследников престола. Однако воспитать сыновей не успела и при жизни боялась, что из-за дворцовых интриг ее дети потеряют связь друг с другом, сообщает Zakon.kz.

Как передает Oxu.Az, Диана верила в толкование снов и считала, что так люди могут видеть будущее.

Своими опасениями о будущем принцесса делилась с толкователем снов Джоан Хэнджер. Она часто пользовалась ее услугами. Мать наследников престола была уверена, что жесткие правила могут расколоть отношения между ее сыновьями Уильямом и Гарри.

"Подобные опасения время от времени проскальзывали в ее речи. Она давала Уильяму и Гарри столько советов, сколько могла, но подобные мысли никогда не покидали ее", – заявила в своей книге Хэнджер.

Диана мало что решала в воспитании мальчиков. После развода ей не давали видеться с сыновьями. В итоге пророчество принцессы воплотилось в жизнь. Гарри бежал от придворных правил, разрушив все мосты и разругавшись с братом.

Подозревала леди Ди и о том, что ее младший сын сможет освободиться от оков монаршей семьи. Поэтому больше Диана переживала за Уильяма. Ее тяготила мысль, что принцу придется следовать жестким протоколам, жить не своей жизнью, а правилами и предписаниями.

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