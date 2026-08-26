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Мир

101-летний мужчина назвал пять правил брака, который длится 80 лет

Пожилые люди, пожилой человек, пожилой, пожилая, пожилые, пенсионеры, пенсионер, пенсия, пенсионный возраст , фото - Новости Zakon.kz от 27.08.2026 00:39 Фото: Zakon.kz
Супруги из США Гордон и Эйлин Байтли отметили необычный семейный юбилей – 80 лет со дня свадьбы. За это время они воспитали пятерых сыновей, дождались внуков и правнуков и сохранили отношения, которые сами называют результатом ежедневной работы друг над другом, сообщает Zakon.kz.

101-летний Гордон и 96-летняя Эйлин поженились 25 августа 1946 года, а их история началась еще до Второй мировой войны. В интервью WOOD супруги рассказали, что помогло им сохранить любовь и взаимопонимание на протяжении восьми десятилетий.

"Секрет очень прост: общение, преданность, честность, вера и умение веселиться вместе", – объяснили пожилые супруги.

Еще одним секретом крепких отношений они назвали "переплетение". По словам Гордона, чтобы долго быть вместе, важно сплести воедино разное воспитание и прошлый опыт.

Супруги заявили, что всю жизнь работали как команда: пока Гордон трудился на двух работах, Эйлин поддерживала быт и воспитывала детей. Сейчас мужчина мастерит скворечники, а супруга расписывает их красками.

"Никогда не позволяйте никому говорить вам, что брак – это 50 на 50. Это 100 процентов с обеих сторон", – объяснила Эйлин.

За восемь десятилетий супруги сохранили привычку проводить время вместе и поддерживать интересы друг друга. Кроме того, супруги посещают церковь и любят ходить в походы. За долгие годы их семья выросла до нескольких поколений – у них пятеро сыновей, внуки и правнуки.

Ранее дожившие до 100 лет близнецы раскрыли неожиданный секрет своего долголетия.

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Канат Болысбек
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