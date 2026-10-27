Мужчина погиб, провалившись в могилу собственного отца во время похорон

В Бразилии трагически погиб 48-летний мужчина, пришедший на похороны знакомого. Мужчина провалился в могилу собственного отца после того, как бетонная плита под ним неожиданно обрушилась, сообщает Zakon.kz.

Как пишет местное издание O Globo, инцидент произошел в городе Линьярес, штат Эспириту-Санту. Адилсон Марсаро пришел на муниципальное кладбище Сан-Жозе, чтобы проводить в последний путь приятеля.

После церемонии прощания мужчина решил навестить могилу своего отца и присел на края сеппулеры, однако конструкция не выдержала его веса и провалилась.

По словам смотрительницы кладбища Назаре Бравин, перед трагедией Адилсон поздоровался с присутствующими, уточнил место захоронения друга, оставил свой мотоцикл со шлемом и направился к семейному захоронению.

"Очевидцы, находившиеся поблизости, услышали громкий треск и сразу вывали бригаду скорой помощи. На место также прибыли сотрудники пожарной службы, однако спасти мужчину не удалось – медики констатировали его смерть на месте", – говорится в сообщении.

Власти города выразили соболезнования семье погибшего и призвали жителей быть предельно осторожными при посещении кладбищ.

В администрации также уточнили, что городские службы отвечают лишь за уборку общих территорий, тогда как уход за самими надгробиями и склепами входит в обязанности родственников умерших.

Ранее в Бразилии 24-летняя преподавательница языковой школы погибла при попытке помочь оказавшемуся в ловушке ученику. Трагический инцидент произошел в городе Гуарульос штата Сан-Паулу.