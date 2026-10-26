Паника на высоте: самолет со 150 пассажирами экстренно посадили из-за одной страшной фразы

Самолет американской авиакомпании United экстренно вернулся в Лас-Вегас после того, как стюард заметил, как один из пассажиров отправил сообщение о плане захвата воздушного судна, сообщает Zakon.kz.

Как передает Газета.ru, рейс 1681 авиакомпании United Airlines 24 октября перевозил 150 пассажиров и шесть членов экипажа из международного аэропорта имени Гарри Рида в международный аэропорт Ньюарк Либерти.

Тогда бортпроводница и заметила, как один из пассажиров отправляет сообщения, в которых упоминается захват управлением самолетом.

Она не стала обсуждать это с самим пассажиром и предупредила пилота о возможной опасности.

Когда диспетчер поинтересовался, сотрудничает ли пассажир или проявляет сдержанность, пилот ответил, что тот "не проявляет сдержанности", потому что "он не осознает происходящего".

Самолет благополучно вернулся в международный аэропорт имени Гарри Рида в Лас-Вегасе около 23:05 по местному времени. После приземления все пассажиры прошли тщательный досмотр. Были ли задержания, не уточняется. Федеральное управление гражданской авиации проводит расследование.

Ранее стало известно о том, что трем пассажиркам одновременно стало плохо на рейсе Алматы – Астана: кто спас их в небе.