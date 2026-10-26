Паника на высоте: самолет со 150 пассажирами экстренно посадили из-за одной страшной фразы
Как передает Газета.ru, рейс 1681 авиакомпании United Airlines 24 октября перевозил 150 пассажиров и шесть членов экипажа из международного аэропорта имени Гарри Рида в международный аэропорт Ньюарк Либерти.
Тогда бортпроводница и заметила, как один из пассажиров отправляет сообщения, в которых упоминается захват управлением самолетом.
Она не стала обсуждать это с самим пассажиром и предупредила пилота о возможной опасности.
Когда диспетчер поинтересовался, сотрудничает ли пассажир или проявляет сдержанность, пилот ответил, что тот "не проявляет сдержанности", потому что "он не осознает происходящего".
Самолет благополучно вернулся в международный аэропорт имени Гарри Рида в Лас-Вегасе около 23:05 по местному времени. После приземления все пассажиры прошли тщательный досмотр. Были ли задержания, не уточняется. Федеральное управление гражданской авиации проводит расследование.
Ранее стало известно о том, что трем пассажиркам одновременно стало плохо на рейсе Алматы – Астана: кто спас их в небе.