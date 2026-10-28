Трагедия на железной дороге в Испании: десятки погибших и более 100 пострадавших

В испанской провинции Толедо столкнулись два пассажирских поезда. По данным властей Кастилии – Ла-Манчи, погибли не менее 64 человек, еще более 100 получили травмы, многие из них находятся в тяжелом состоянии, сообщает Zakon.kz.

Как пишет El Diario, в аварии участвовали поезда AVE и Iryo, в которых находились более 500 пассажиров.

По предварительной версии следствия, причиной катастрофы могла стать человеческая ошибка. Предполагается, что сотрудник центра управления движением на вокзале Аточа в Мадриде разрешил машинисту поезда Renfe продолжить движение, несмотря на красный сигнал светофора и препятствие на пути. Впоследствии поезд столкнулся с остановившимся составом Iryo. Обстоятельства аварии продолжают выяснять.

После происшествия движение высокоскоростных поездов между Мадридом и Андалусией приостановили на неопределенный срок. Экстренные службы продолжают оказывать помощь пострадавшим, а власти других регионов Испании предложили свою поддержку. Железнодорожный оператор Adif организовал пункты помощи пассажирам и их родственникам в Мадриде, Кордове и Севилье.

В Толедо также создан центр помощи пострадавшим, их семьям и специалистам, участвующим в ликвидации последствий катастрофы. Судебные и правоохранительные органы координируют работу по установлению личностей погибших и проведению необходимых экспертиз.

En #Espagne, une violente #collision entre un #AVE de #Renfe et un train #Iryo près d’#Urda, dans la province de #Tolède, aurait fait au moins 46 morts, selon le bilan provisoire cité. Les causes de cette catastrophe ferroviaire restent à établir. #Trains #MadridSevilla https://t.co/ZmOglNNC4D — Politique Nu (@politiquenu) October 28, 2026

Ранее сообщалось, что поезд Алматы – Петропавловск столкнулся с грузовиком.