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Мир

Трагедия на железной дороге в Испании: десятки погибших и более 100 пострадавших

Трагедия на железной дороге в Испании: десятки погибших и более 100 пострадавших, фото - Новости Zakon.kz от 28.10.2026 18:52 Фото: magnific.com
В испанской провинции Толедо столкнулись два пассажирских поезда. По данным властей Кастилии – Ла-Манчи, погибли не менее 64 человек, еще более 100 получили травмы, многие из них находятся в тяжелом состоянии, сообщает Zakon.kz.

Как пишет El Diario, в аварии участвовали поезда AVE и Iryo, в которых находились более 500 пассажиров.

По предварительной версии следствия, причиной катастрофы могла стать человеческая ошибка. Предполагается, что сотрудник центра управления движением на вокзале Аточа в Мадриде разрешил машинисту поезда Renfe продолжить движение, несмотря на красный сигнал светофора и препятствие на пути. Впоследствии поезд столкнулся с остановившимся составом Iryo. Обстоятельства аварии продолжают выяснять.

После происшествия движение высокоскоростных поездов между Мадридом и Андалусией приостановили на неопределенный срок. Экстренные службы продолжают оказывать помощь пострадавшим, а власти других регионов Испании предложили свою поддержку. Железнодорожный оператор Adif организовал пункты помощи пассажирам и их родственникам в Мадриде, Кордове и Севилье.

В Толедо также создан центр помощи пострадавшим, их семьям и специалистам, участвующим в ликвидации последствий катастрофы. Судебные и правоохранительные органы координируют работу по установлению личностей погибших и проведению необходимых экспертиз.

Ранее сообщалось, что поезд Алматы – Петропавловск столкнулся с грузовиком.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Дежурный контент-редактор
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