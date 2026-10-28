Трагедия на железной дороге в Испании: десятки погибших и более 100 пострадавших
Как пишет El Diario, в аварии участвовали поезда AVE и Iryo, в которых находились более 500 пассажиров.
По предварительной версии следствия, причиной катастрофы могла стать человеческая ошибка. Предполагается, что сотрудник центра управления движением на вокзале Аточа в Мадриде разрешил машинисту поезда Renfe продолжить движение, несмотря на красный сигнал светофора и препятствие на пути. Впоследствии поезд столкнулся с остановившимся составом Iryo. Обстоятельства аварии продолжают выяснять.
После происшествия движение высокоскоростных поездов между Мадридом и Андалусией приостановили на неопределенный срок. Экстренные службы продолжают оказывать помощь пострадавшим, а власти других регионов Испании предложили свою поддержку. Железнодорожный оператор Adif организовал пункты помощи пассажирам и их родственникам в Мадриде, Кордове и Севилье.
В Толедо также создан центр помощи пострадавшим, их семьям и специалистам, участвующим в ликвидации последствий катастрофы. Судебные и правоохранительные органы координируют работу по установлению личностей погибших и проведению необходимых экспертиз.
En #Espagne, une violente #collision entre un #AVE de #Renfe et un train #Iryo près d’#Urda, dans la province de #Tolède, aurait fait au moins 46 morts, selon le bilan provisoire cité. Les causes de cette catastrophe ferroviaire restent à établir. #Trains #MadridSevilla https://t.co/ZmOglNNC4D— Politique Nu (@politiquenu) October 28, 2026
Ранее сообщалось, что поезд Алматы – Петропавловск столкнулся с грузовиком.