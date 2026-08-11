Трагедия при добыче платины: в ЮАР обрушился отвал, есть погибшие

Не менее 14 предполагаемых нелегальных шахтеров погибли, еще восемь получили травмы при обрушении горного отвала в провинции Северо-Запад в ЮАР. Инцидент произошел в понедельник вечером недалеко от Рюстенбурга, сообщает Zakon.kz.

Как пишет The Straits Times, на месте продолжаются поисково-спасательные работы. По данным полиции, под завалами еще могут оставаться люди, их число не приводится.

Шахтеры добывали металлы платиновой группы на заброшенном отвале, расположенном на территории частной компании. Пострадавшие являются гражданами Лесото, национальность погибших пока не установлена.

Нелегальная добыча полезных ископаемых остается серьезной проблемой для ЮАР. Незаконные старатели проникают в заброшенные шахты в поисках оставшихся запасов, иногда действуя под контролем вооруженных преступных группировок.

Ранее сообщалось, что человек погиб под колесами спецтехники на востоке Казахстана.