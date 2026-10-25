Выпрыгнул из кабины и сбежал: поезд Алматы – Петропавловск столкнулся с грузовиком

В Карагандинской области пассажирский поезд врезался в грузовик, выехавший на нерегулируемый железнодорожный переезд, сообщает Zakon.kz.

Кадры с последствиями ЧП опубликовал Telegram-канал Halyqstan. По их данным, инцидент произошел 24 октября на перегоне Сарышаган – Караганда в Шетском районе.

На пути перед пассажирским поездом Алматы – Петропавловск внезапно выехал тяжелый грузовик SHACMAN. Машинист применил экстренное торможение, но экстренно остановить состав не успел.

За секунды до удара водитель грузовика выпрыгнул из кабины и сбежал с места ДТП. Состав задержался всего на 30 минут, после чего продолжил путь по маршруту.

Детали и причины произошедшего 25 октября 2026 года прокомментировали в Департаменте полиции Карагандинской области.

"По предварительным данным, 53-летний водитель грузовика, не убедившись в безопасности проезда через железнодорожные пути, допустил столкновение с поездом. В результате происшествия никто не пострадал", – сообщили Zakon.kz в пресс-службе ведомства.

Данный факт зарегистрирован в полиции. Правоохранительные органы продолжают комплекс необходимых мероприятий для детального установления всех обстоятельств ЧП и поиска сбежавшего водителя.

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