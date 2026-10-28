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Мир

Протесты молодежи и Хэллоуин: в Германии оценили возможные угрозы

протесты, фото - Новости Zakon.kz от 28.10.2026 19:37 Фото: Instagram/genzregelt
Представитель МВД федеральной земли Оливер Гримм заявил о том, что правоохранительные органы внимательно следят за ситуацией в связи с протестами движения Gen Z regelt, запланированными на субботу, 31 октября 2026 года, сообщает Zakon.kz.

По информации Mindener Tageblatt, спецслужбы пока не располагают сведениями о масштабных попытках ультралевых радикалов взять протесты под контроль. Также не отмечено значительной мобилизации со стороны леворадикальных групп. Гримм призвал не делать преждевременных выводов об эскалации и подчеркнул, что молодые люди имеют право выходить на улицы и выступать за свои интересы.

В Бремене на субботнюю акцию под лозунгом GenZRegelt первоначально заявили около 70 участников, однако позднее ожидаемое число увеличили примерно до четырех тысяч. Это предварительная оценка организатора, поэтому полиция готовится к разному количеству демонстрантов. Место проведения митинга пока согласовывается: центральная рыночная площадь занята мероприятиями Малого Фраймаркта.

Полиция также ожидает напряженный день и вечер 31 октября из-за празднования Хэллоуина. В предыдущие годы в этот период применяли пиротехнику, поэтому особое внимание уделят отдельным районам некоторых городов Нижней Саксонии.

Gen Z regelt – это молодежная инициатива и движение зумеров в Германии.

Ранее сообщалось, что студенты поддержали протест фермеров в Италии.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Дежурный контент-редактор
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