#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
Логотип Новости спорта Новости спорта
+21°
$
481.54
553.24
5.93
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
Логотип Новости спорта Новости спорта
+21°
$
481.54
553.24
5.93
Происшествия

Вовлекали молодежь в особо тяжкие преступления: в МВД заявили о массовых задержаниях

задержания, авто, деньги, фото - Новости Zakon.kz от 31.03.2026 13:56
В Карагандинской области пресечена криминальная деятельность группы лиц. Об этом 31 марта 2026 года заявил представитель Департамента по борьбе с организованной преступностью Министерства внутренних дел (МВД) РК Куандык Алпыс, сообщает Zakon.kz.

По его словам, полицией проведен комплекс оперативно-следственных мероприятий, направленных на пресечение деятельности группы лиц, оказывавшей негативное влияние на криминогенную обстановку в регионе.

"В ходе оперативной разработки установлено, что один из участников группы, используя свое положение в спортивной среде, под предлогом поддержки и развития спорта вовлекал молодежь в совершение тяжких и особо тяжких преступлений. Возбуждено шесть уголовных дел по фактам кражи, вымогательства, мошенничества и грабежей. В результате принятых мер и оперативных действий задержано 20 лиц".Куандык Алпыс

Он уточнил, что проведено 47 санкционированных обысков, в ходе которых из незаконного оборота изъяты огнестрельное и холодное оружие, боеприпасы, автотранспорт, крупные суммы денежных средств, в том числе в иностранной валюте, а также иные вещественные доказательства, имеющие значение для уголовных дел.

"По имеющейся оперативной информации, противоправная деятельность группы была направлена на расширение криминального влияния, в том числе с вовлечением молодежи и совершением насильственных преступлений. Своевременное пресечение противоправной деятельности позволило не допустить более тяжких последствий".Куандык Алпыс

Как добавил спикер, задержанные проверяются на причастность к другим преступлениям.

30 марта 2026 года в МВД сообщили о массовых выдворениях из Казахстана. Подробнее об этом – здесь.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: