Вовлекали молодежь в особо тяжкие преступления: в МВД заявили о массовых задержаниях

В Карагандинской области пресечена криминальная деятельность группы лиц. Об этом 31 марта 2026 года заявил представитель Департамента по борьбе с организованной преступностью Министерства внутренних дел (МВД) РК Куандык Алпыс, сообщает Zakon.kz.

По его словам, полицией проведен комплекс оперативно-следственных мероприятий, направленных на пресечение деятельности группы лиц, оказывавшей негативное влияние на криминогенную обстановку в регионе.

"В ходе оперативной разработки установлено, что один из участников группы, используя свое положение в спортивной среде, под предлогом поддержки и развития спорта вовлекал молодежь в совершение тяжких и особо тяжких преступлений. Возбуждено шесть уголовных дел по фактам кражи, вымогательства, мошенничества и грабежей. В результате принятых мер и оперативных действий задержано 20 лиц". Куандык Алпыс

Он уточнил, что проведено 47 санкционированных обысков, в ходе которых из незаконного оборота изъяты огнестрельное и холодное оружие, боеприпасы, автотранспорт, крупные суммы денежных средств, в том числе в иностранной валюте, а также иные вещественные доказательства, имеющие значение для уголовных дел.

"По имеющейся оперативной информации, противоправная деятельность группы была направлена на расширение криминального влияния, в том числе с вовлечением молодежи и совершением насильственных преступлений. Своевременное пресечение противоправной деятельности позволило не допустить более тяжких последствий". Куандык Алпыс

Как добавил спикер, задержанные проверяются на причастность к другим преступлениям.

