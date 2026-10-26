Дорогой бензин и низкие закупочные цены: студенты поддержали протест фермеров в Италии

В итальянском городе Казаль-ди-Принчипе фермеры, животноводы и студенты провели совместную акцию протеста против роста расходов и низких закупочных цен на сельхозпродукцию, сообщает Zakon.kz.

По информации издания Edizione Caserta, колонна тракторов прошла по городским улицам от стадиона. Участники требовали снизить затраты на топливо и производство, помочь сельхозпредприятиям справиться с долгами и повысить закупочные цены на молоко буйволиц и помидоры.

Студенты поддержали аграриев, заявив о необходимости обеспечить молодежи достойное будущее. Участники также подчеркнули, что рост цен затрагивает не только производителей, но и семейные бюджеты потребителей.

Организаторы акции – объединения Altragricoltura и Coapi. Участники призвали власти прислушаться к их требованиям и принять конкретные меры поддержки.

👥Isernia, studenti delle superiori in piazza contro caro-vita e caro carburante e per più fondi alla scuola pubblica. Con loro il sindaco Castrataro, docenti e CGIL, che annuncia uno sciopero generale a metà novembre, forse proprio nel capoluogo. Video di Telemolise. https://t.co/BwbFA5dZ4T — Italia 24H Live 🔴 – Notizie dall'Italia (@Italia24HLive) October 26, 2026

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