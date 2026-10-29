Кулачные бои в Ереване: депутаты партии Пашиняна устроили драку с оппозицией

29 октября 2026 года в столице Армении произошла драка между представителями власти и оппозиции во время пленарного заседания Национального собрания Армении, сообщает Zakon.kz.

Как оказалось, поводом для конфликта стало выступление депутата от ГД Тарона Чахояна, который затронул предвыборную кампанию оппозиционной партии "Сильная Армения". Его заявления вызвали возмущение у представителей "Сильной Армении", в том числе у главы фракции Нарека Карапетяна, который ответил ему с места.

В свою очередь спикер парламента Рубен Рубинян сделал замечание, потребовав не выступать с места. После этого депутаты от партии власти и оппозиции поднялись со своих мест. Между ними началась потасовка, которая, как говорится в публикации издания Panorama.am, переросла в драку.

Рубинян заявил, что намеренно не объявляет перерыв, чтобы происходящее увидели все:

"Я специально не объявляю перерыв, чтобы все видели, что происходит. Не буду объявлять перерыв. Определитесь, будет драка или нет. Либо можете разойтись и занять свои места".

4 сентября 2026 года премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что республика не собирается отказываться от закона о начале процесса вступления в Европейский союз (ЕС).