Кулачные бои в Ереване: депутаты партии Пашиняна устроили драку с оппозицией
Как оказалось, поводом для конфликта стало выступление депутата от ГД Тарона Чахояна, который затронул предвыборную кампанию оппозиционной партии "Сильная Армения". Его заявления вызвали возмущение у представителей "Сильной Армении", в том числе у главы фракции Нарека Карапетяна, который ответил ему с места.
В свою очередь спикер парламента Рубен Рубинян сделал замечание, потребовав не выступать с места. После этого депутаты от партии власти и оппозиции поднялись со своих мест. Между ними началась потасовка, которая, как говорится в публикации издания Panorama.am, переросла в драку.
Рубинян заявил, что намеренно не объявляет перерыв, чтобы происходящее увидели все:
"Я специально не объявляю перерыв, чтобы все видели, что происходит. Не буду объявлять перерыв. Определитесь, будет драка или нет. Либо можете разойтись и занять свои места".
4 сентября 2026 года премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что республика не собирается отказываться от закона о начале процесса вступления в Европейский союз (ЕС).