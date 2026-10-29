#Послание Токаева – 2026
#Курултай
Логотип vbnews
Экономика и ТШО
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
+8°
$
457.09
508.42
5.67
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Послание Токаева – 2026
#Курултай
Логотип vbnews
Экономика и ТШО
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
+8°
$
457.09
508.42
5.67
Мир

Кулачные бои в Ереване: депутаты партии Пашиняна устроили драку с оппозицией

флаг, скалы, Армения, фото - Новости Zakon.kz от 29.10.2026 13:30 Фото: pexels
29 октября 2026 года в столице Армении произошла драка между представителями власти и оппозиции во время пленарного заседания Национального собрания Армении, сообщает Zakon.kz.

Как оказалось, поводом для конфликта стало выступление депутата от ГД Тарона Чахояна, который затронул предвыборную кампанию оппозиционной партии "Сильная Армения". Его заявления вызвали возмущение у представителей "Сильной Армении", в том числе у главы фракции Нарека Карапетяна, который ответил ему с места.

В свою очередь спикер парламента Рубен Рубинян сделал замечание, потребовав не выступать с места. После этого депутаты от партии власти и оппозиции поднялись со своих мест. Между ними началась потасовка, которая, как говорится в публикации издания Panorama.am, переросла в драку.

Рубинян заявил, что намеренно не объявляет перерыв, чтобы происходящее увидели все:

"Я специально не объявляю перерыв, чтобы все видели, что происходит. Не буду объявлять перерыв. Определитесь, будет драка или нет. Либо можете разойтись и занять свои места".

4 сентября 2026 года премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что республика не собирается отказываться от закона о начале процесса вступления в Европейский союз (ЕС).

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Контент-редактор
Читайте также
Турецкие депутаты устроили массовую драку с кровопролитием
02:54, 18 августа 2024
Турецкие депутаты устроили массовую драку с кровопролитием
оппозиция требует отставки Пашиняна
22:23, 09 мая 2024
Оппозиция в Армении заявила о запуске процедуры импичмента Пашиняна
Никол Пашинян
11:38, 02 августа 2026
Пашинян подал в отставку после начала работы нового парламента
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Хрвое Илич на презентации
13:27, Сегодня
Без пяти футболистов основы сыграет "Елимай" против "Окжетпеса" в КПЛ
Чемпионат мира по борьбе
13:03, Сегодня
Поражением завершилась схватка Осимжана Дастанбека против топового армянина на ЧМ в Астане
Андрей Карпович под дождем на матче
13:01, Сегодня
Андрей Карпович покинул пост главного тренера "Елимая"
Казахстан ө Беларусь
12:50, Сегодня
Объявлен расширенный состав юношеской сборной Казахстана по хоккею на турнир в Беларуси
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: