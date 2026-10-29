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Общество

Что грозит за незаконную охоту в Казахстане

Охотник, охотники, охота, браконьер, браконьеры, браконьерство, незаконная охота, фото - Новости Zakon.kz от 29.10.2026 13:47 Фото: unsplash
Сегодня, 29 октября 2026 года, в Комитете лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии и природных ресурсов (МЭПР) Казахстана рассказали, какая ответственность предусмотрена за незаконную охоту, сообщает Zakon.kz.

В ведомстве подчеркнули, что незаконная охота представляет угрозу животному миру, наносит ущерб природным экосистемам и нарушает экологическое равновесие.

"Нарушение правил охоты, добыча животных без соответствующего разрешения, вне установленных сроков, в запрещенных местах или с применением незаконных способов влекут ответственность, предусмотренную законодательством", – предупредили казахстанцев.

Согласно ч. 3 ст. 382 КоАП РК, за нарушение правил охоты на особо охраняемых природных территориях для физических лиц предусмотрены:

  • штраф в размере 70 МРП (302 750 тенге),
  • лишение права охоты на срок до 2 лет.

При этом предметы и (или) орудия административного правонарушения подлежат конфискации.

Комитет лесного хозяйства и животного мира призывает граждан соблюдать правила охоты и ответственно относиться к сохранению дикой природы.

20 октября 2026 года стало известно, что в Казахстане утвердили Перечень лимитируемых и нелимитируемых видов животных, являющихся объектами охоты. Подробнее о том, на каких животных можно охотиться, можете узнать здесь.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Контент-редактор
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