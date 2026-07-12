#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип vbnews
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+33°
$
485.95
565.74
6.83
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип vbnews
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+33°
$
485.95
565.74
6.83
События

Мужчину унесло ветром на надувном матрасе на озере Шалкар

озеро, фото - Новости Zakon.kz от 12.07.2026 17:45 Фото: скриншот видео
На озере Шалкар в Айыртауском районе Северо-Казахстанской области спасатели МЧС помогли отдыхающему, которого сильным ветром унесло далеко от берега на надувном матрасе, сообщает Zakon.kz.

Инцидент произошел во время рейдового мероприятия. Во время купания мужчина оказался далеко от суши из-за сильного порыва ветра. Сотрудники оперативно-спасательного отряда быстро обнаружили отдыхающего, доставили его на берег и убедились, что его жизни ничего не угрожает.

Медицинская помощь мужчине не понадобилась.

В МЧС напомнили, что надувные матрасы и другие подобные плавательные средства нельзя использовать при сильном ветре. Спасатели также призвали не отплывать далеко от берега, чтобы избежать опасных ситуаций.

Ранее надувной матрас унес девушек в открытое озеро в СКО.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
Читайте также
Женщину на надувном матрасе спасли сотрудники ДЧС ЗКО
02:58, 31 июля 2023
Женщину на надувном матрасе спасли сотрудники ДЧС ЗКО
ребенок, ветер, МЧС, Балхаш, спасатели
20:00, 09 июля 2025
На Балхаше ветром унесло ребенка
Трех девушек на надувном матрасе унесло в Каспийское море
10:31, 25 июля 2023
Трех девушек на надувном матрасе унесло в Каспийское море
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Казахстанский боксёр Нурасыл Толебек вышел в финал чемпионата Азии до 23 лет
17:17, Сегодня
Казахстанский боксёр Нурасыл Толебек вышел в финал чемпионата Азии до 23 лет
Глава ФИФА объяснил, зачем увеличивать число участников ЧМ до 64 сборных
17:07, Сегодня
Глава ФИФА объяснил, зачем увеличивать число участников ЧМ до 64 сборных
Боранбек встретился с узбеком за финал ЧА
16:46, Сегодня
Боксёр Боранбек из Казахстана одержал волевую победу над Дусматовым в бою за финал ЧА
Жибек Куламбаева вышла в финал квалификации турнира WTA 250 в Румынии
15:48, Сегодня
Жибек Куламбаева вышла в финал квалификации турнира WTA 250 в Румынии
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: