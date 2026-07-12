Мужчину унесло ветром на надувном матрасе на озере Шалкар

На озере Шалкар в Айыртауском районе Северо-Казахстанской области спасатели МЧС помогли отдыхающему, которого сильным ветром унесло далеко от берега на надувном матрасе, сообщает Zakon.kz.

Инцидент произошел во время рейдового мероприятия. Во время купания мужчина оказался далеко от суши из-за сильного порыва ветра. Сотрудники оперативно-спасательного отряда быстро обнаружили отдыхающего, доставили его на берег и убедились, что его жизни ничего не угрожает.

Медицинская помощь мужчине не понадобилась.

В МЧС напомнили, что надувные матрасы и другие подобные плавательные средства нельзя использовать при сильном ветре. Спасатели также призвали не отплывать далеко от берега, чтобы избежать опасных ситуаций.

Ранее надувной матрас унес девушек в открытое озеро в СКО.