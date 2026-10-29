Тяжелобольной мужчина нашел на улице целое состояние и забрал находку себе

В Японии продолжается судебный процесс над тяжелобольным мужчиной, который нашел на улице крупную сумму денег и потратил ее на лечение. Обвиняемый посчитал находку "подарком судьбы", сообщает Zakon.kz.

Об этом пишет местное издание Japan Today. История произошла с 43-летним жителем города Хигасимацусима. В этом году он узнал от врачей трагическую новость: у него произошел рецидив рака, а жить осталось всего два-три месяца.

Мужчина признался, что находился в глубокой депрессии и бесцельно блуждал по улицам.

"Около полудня 5 марта возле одного из игровых центров в соседнем городе Сендай охранники инкассаторской службы при погрузке случайно уронили и забыли сумку с деньгами. Проходивший мимо тяжелобольной мужчина заметил лежащий на тротуаре портфель, зашел с ним в публичный туалет и вскрыл канцеляским ножом. Внутри оказалось 22 млн иен (около 71 млн тенге)", – говорится в сообщении.

Мужчина решил, что деньги стали "подарком Бога". За четыре с половиной месяца он успел потратить 18 млн иен на дорогостоящие медицинские процедуры и поездки за границу. Однако правоохранительные органы выследили его, и в июле он был задержан за присвоение чужого имущества.

19 октября состоялось судебное заседание, длившееся всего один день. Подсудимый полностью признал вину. Прокурор назвал его действия "абсолютно эгоистичными" и попросил один год лишения свободы.

Защита, в свою очередь, настаивала на условном сроке, ссылаясь на тяжелое тяжелое психоэмоциональное состояние подзащитного в момент преступления.

"Компания, перевозившая деньги, застраховала сумму, а сам мужчина уже заключил соглашение со страховой фирмой о полном возмещении ущерба. Он обязался выплачивать по 30 тыс. иен ежемесячно, что при его жизни полностью погасить долг вряд ли удастся – расчетный срок выплат растягивается до 2076 года", – говорится в сообщении.

Оглашение приговора суда назначено на 6 ноября.

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