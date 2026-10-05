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Мир

Пожилой мужчина нашел в мусорном пакете целое состояние и забрал находку себе

Мусор, мусорная свалка, стихийная свалка, стихийные свалки, фото - Новости Zakon.kz от 05.10.2026 21:12 Фото: Zakon.kz
Житель южнокорейского города Инчхон получил свыше 19 млн вон (около 7 млн тенге), найденных им в пакете с мусором. Хозяин запрятанных денег так и не объявился в течение шести месяцев, сообщает Zakon.kz.

Как сообщает издание The Korea Herald, 60-летний мужчина нашел 25 млн вон (около 9,2 млн тенге) еще 10 февраля, когда собирал подержанную одежду из 20-литрового мусорного пакета возле жилого дома в районе Гымгок-дон.

Деньги, перевязанные банковскими лентами Банка Кореи, были аккуратно спрятаны под старыми вещами. Честный горожанин не стал присваивать находку и сразу же обратился в правоохранительные органы.

"Полицейские изучили записи с камер видеонаблюдения, провели экспертизу отпечатков пальцев и обошли десятки квартир в округе. Кроме того, объявления о находке опубликовали на национальном портале найденных вещей и в местной газете, однако за деньгами никто так и не обратился", – говорится в сообщении.

По законам Южной Кореи, если законный владелец не заявляет права на имущество в течение полугода, оно переходит нашедшему. После истечения срока деньги передали мужчине, удержав 22% налога на прочие доходы и расходы на публикацию объявлений.

В полиции подчеркнули, что никакой связи денег с криминалом обнаружено не было.

Ранее женщина случайно нашла зуб доисторического гиганта возрастом 100 тысяч лет.

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Канат Болысбек
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