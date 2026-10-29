"Поругаюсь за вас": 56-летний мужчина превратил ссоры в прибыльный бизнес

В китайском городе Гуанчжоу местный житель предлагает необычную услугу – вступает в споры от имени клиентов за деньги, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Phoenix News, 56-летний мужчина начал рекламировать свои услуги в конце июня 2026 года. Он выходил на улицу с табличкой "Поругаюсь за вас". После того как видео с ним распространилось в социальных сетях, к нему стали обращаться потенциальные клиенты.

Он предлагает ссору по телефону за 50 юаней (3 400 тенге), а выезд к клиенту обходится в 188 юаней (12 800 тенге). При этом продолжительность разговора не ограничена.

Клиентами предприимчивого китайца становятся люди, которым сложно отстаивать свои интересы. Например, мужчина готов помочь в спорах с работодателем из-за невыплаченной зарплаты, при возврате денег за некачественные услуги или отмене занятий в учебных центрах. Он также помогает тем, кто хочет мирно расстаться с партнером или восстановить отношения.

Но есть важное правило – мужчина не вступает в драки, не оскорбляет оппонентов и не взыскивает долги незаконными методами.

В Китае набирает популярность необычное увлечение: молодые люди приносят домой старые красные кирпичи, регулярно увлажняют их и ждут, пока поверхность покроется мхом.