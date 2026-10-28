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Мир

Новый тренд: молодежь начала ухаживать за кирпичами

Кирпич, строительный материал, фото - Новости Zakon.kz от 28.10.2026 07:16 Фото: pexels
В Китае набирает популярность необычное увлечение: молодые люди приносят домой старые красные кирпичи, регулярно увлажняют их и ждут, пока поверхность покроется мхом, сообщает Zakon.kz.

По данным Хinhua, необычное хобби привлекает своей простотой: кирпич не требует больших затрат, внимания и постоянного ухода, а наблюдение за постепенным ростом мха помогает расслабиться и отвлечься от повседневного стресса.

Однако врачи предупреждают, что хобби может представлять риск для здоровья. На влажных кирпичах и мхе могут размножаться плесневые грибы, споры которых способны вызывать аллергический ринит, кашель и обострение астмы. Особенно осторожными следует быть людям с хроническими заболеваниями дыхательных путей и ослабленным иммунитетом.

Кроме того, старые кирпичи могут быть загрязнены почвой и бактериями, а контакт с ними – повышать риск кожных инфекций и заражения через поврежденную кожу.

В Турции завершили процесс отлова всех бездомных кошек и собак. Для них построили приюты и создали естественные места обитания.

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Камила Салкымбаева
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