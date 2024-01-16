Власти сообщили, что бывшее село Жетыген хотят превратить в международный бизнес-хаб

Новый статус Жетыгена, а теперь уже Алатау, положительно отразится на жизни людей. На развитие и благоусройство города будет потрачено триллионы тенге. Местные жители ждут с нетерпением, сообщает Zakon.kz

По информации Первого канала "Евразии" в городе Алатау к 2050 году появятся современные больницы, школы, новый аэропорт и заводы. До обретения нового статуса здесь проживали 25 тысяч человек. Теперь же в состав города областного значения войдут ещё 11 близлежащих сёл, это почти 90 тысяч гектаров территории. А население вырастет, минимум, в два раза. К такой новости жители отнеслись по-разному и поспешили озвучить пожелания.

"С одной стороны, мы счастливы. Молодёжи у нас безработной много. Работа нужна. А ещё бы дороги и свет сделали". "Дороги делать надо, свет постоянно выключается, детские площадки надо делать для молодёжи".

По словам жителей, одна из важных проблем - отсутствие работы. Многие вынуждены ездить на заработки в город. Теперь, обещают власти, в Алатау активными темпами начнут строительство объектов. А значит, появятся рабочие места. Другая наболевшая тема - больница. Здесь она всего одна, и та не в лучшем состоянии. Из-за нехватки специалистов за услугами люди ездили в город.

По словам чиновников, в будущем в Алатау построят целых 100 медицинских учреждений. Поэтому проблема, уверяют, будет решена. Также здесь возведут 168 образовательных учреждений, около 200 детсадов. Будет создано 110 тысяч рабочих мест. На 170 проектов выделят 12,5 триллионов тенге. Для их реализации намерены привлекать инвесторов.



"Реализацией строительства будут заниматься инвесторы. Но обязанность государства – предоставить землю, обеспечить инженерными сетями. Наш регион обеспечен водой, теплом, трубопроводами, дорогами. А внутренние здания строятся силами и деньгами инвесторов". руководитель управления архитектуры и градостроительства области Болат Мусылманбеков

А ещё в новом городе Алатау не будет единого центра. Населённый пункт разделят на 4 зоны. Это гейт-сити, который станет финансово-деловым кластером. Ещё один центр сосредоточится на образовании и науке, там возведут вузы и академгородки. Третий пойдёт под туризм: построят отели, парки и театры. А четвёртый – под производство. Возводить объекты планируют постепенно.

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