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Происшествия

Нанес удары ножом и сбежал: 56-летний мужчина устроил кровавую расправу близ Алматы

Нападение с ножом, поножовщина, нож, ножевое ранение, ножевые ранения, фото - Новости Zakon.kz от 26.08.2026 18:19 Фото: pxhere
В селе Актас Талгарского района Алматинской области произошел конфликт со смертельным исходом. В результате ссоры погиб местный житель, а нападавший скрылся с места преступления, сообщает Zakon.kz.

Информация о трагедии первоначально появилась в социальных сетях. Сообщалось, что пострадавшему нанесли тяжелые ранения, от которых он скончался до приезда скорой помощи.

В пресс-службе ДП Алматинской области подтвердили факт расправы. По данным ведомства, по этому инциденту начато досудебное расследование.

"По имеющимся данным, между потерпевшим и подозреваемым произошла перепалка, в ходе которой последний нанес мужчине два ножевых ранения, после чего скрылся. Сотрудниками полиции по факту убийства возбуждено уголовное дело", – рассказали корреспонденту Zakon.kz 26 августа 2026 года в ДП региона.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий установлен, задержан и водворен в ИВС 56-летний подозреваемый. В настоящее время он дал признательные показания.

"Расследование продолжается. Проводится комплекс необходимых следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего", – добавили в полиции.

Ранее сообщалось, что многодетного отца жестоко убили в Тюлькубасском районе Туркестанской области.

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Канат Болысбек
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