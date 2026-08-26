Нанес удары ножом и сбежал: 56-летний мужчина устроил кровавую расправу близ Алматы
Фото: pxhere
В селе Актас Талгарского района Алматинской области произошел конфликт со смертельным исходом. В результате ссоры погиб местный житель, а нападавший скрылся с места преступления, сообщает Zakon.kz.
Информация о трагедии первоначально появилась в социальных сетях. Сообщалось, что пострадавшему нанесли тяжелые ранения, от которых он скончался до приезда скорой помощи.
В пресс-службе ДП Алматинской области подтвердили факт расправы. По данным ведомства, по этому инциденту начато досудебное расследование.
"По имеющимся данным, между потерпевшим и подозреваемым произошла перепалка, в ходе которой последний нанес мужчине два ножевых ранения, после чего скрылся. Сотрудниками полиции по факту убийства возбуждено уголовное дело", – рассказали корреспонденту Zakon.kz 26 августа 2026 года в ДП региона.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий установлен, задержан и водворен в ИВС 56-летний подозреваемый. В настоящее время он дал признательные показания.
"Расследование продолжается. Проводится комплекс необходимых следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего", – добавили в полиции.
Ранее сообщалось, что многодетного отца жестоко убили в Тюлькубасском районе Туркестанской области.
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