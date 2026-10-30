На Солнце произошел выброс гигантского облака газа: есть ли угроза Земле

Выброс очень крупного протуберанца размером около полумиллиона километров попал в поле зрения сразу нескольких космических телескопов, сообщает Zakon.kz.

На Солнце 29 октября 2026 года ученые зафиксировали выброс гигантского протуберанца. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии РАН.

Протуберанцы – это темные холодные облака газа, парящие над поверхностью Солнца, часто на высоте в десятки тысяч километров.

В отличие от земных облаков, которые свободно переносятся ветром, протуберанцы на Солнце опутаны линиями магнитного поля, которые удерживают их в одном и том же месте, позволяя при этом расти и увеличиваться в размерах. Иногда при этом вырастают совершенно гигантские структуры размером в сотни тысяч, а иногда и до миллиона километров.

"Выброс гигантского протуберанца – одно из самых красивых зрелищ в большом наборе проявлений солнечной активности", – отметили в лаборатории.

Протуберанцы также являются источником одних из самых сильных магнитных бурь. Удар по магнитному полю планеты тяжелым плотным газовым волокном, как правило, запускает бури уровня минимум G3-G4 (от сильных до очень сильных).

Ученые отмечают, что в этот раз облако летит скорее вбок, чем в сторону Земли. Из ближних планет на его пути окажется только Марс. Но есть вероятность, что оно все-таки может задеть Землю.

В субботу, 31 октября 2026 года, ожидается магнитная буря слабого или среднего уровня. Геомагнитные возмущения могут продлиться около 12-15 часов.