На Земле ожидается магнитная буря: ученые назвали дату

В субботу, 31 октября 2026 года, ожидается магнитная буря слабого или среднего уровня. Геомагнитные возмущения могут продлиться около 12–15 часов, сообщает Zakon.kz.

Об этом рассказали в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН, пишет издание РИА Новости.

По данным специалистов, в последние дни геомагнитная активность оставалась повышенной, однако до уровня магнитной бури она не доходила. Ситуация может измениться в ближайшую субботу.

"Геомагнитная активность, которая последние дни была повышенной, но так и не смогла пробить не только красный уровень бурь, но даже желтый уровень возмущений, послезавтра, в субботу, сделает наконец-то и то и другое", – говорится в сообщении в telegram-канале лаборатории.

Согласно математическим моделям, ожидаемая буря достигнет уровня от G1 до G2 по пятибалльной шкале геомагнитных возмущений. Это соответствует слабой или умеренной магнитной буре.

При этом, по предварительным прогнозам, геомагнитное событие будет относительно коротким и продлится примерно 12–15 часов. Прогноз может уточняться по мере поступления новых данных о солнечной активности.

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