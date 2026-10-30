Аромат самсы и магия Самарканда: казахстанец показал, почему в Узбекистан нужно ехать именно осенью
Фото: Instagram/dots_foto
Для фотографа Узбекистан невероятно колоритен. В этом убедился казахстанец Дмитрий Доценко, сообщает Zakon.kz.
По его словам, осень – отличное время для путешествия в Узбекистан: летний зной уже позади, но еще не холодно и гулять очень комфортно. К тому же осень – время фруктов, а здесь они вкуснейшие.
"Здесь стоит свернуть с шумной улицы в тихую ташкентскую махаллю или оказаться среди древних мавзолеев Самарканда – и вот будто попал в восточную сказку, только здесь она настоящая: за каждым поворотом своя жизнь, свои звуки, запахи и краски".Дмитрий Доценко
Также фотограф рассказал, что посетил знаменитый базар Чорсу. Как обычно под огромным куполом и вокруг него кипит торговля: специи всех оттенков, горы кураги и изюма, гранаты, лимоны и свежие лепешки.
"Здесь хочется не просто ходить между рядами, а рассматривать, пробовать и конечно, фотографировать! А когда проголодаешься: рядом готовят плов, жарят шашлыки и подают другие блюда национальной кухни".Дмитрий Доценко
Как отмечает мастер, вообще, еда в Узбекистане – отдельная глава путешествия.
"Мне, как фотографу, интересно не столько попробовать все самому, как запечатлеть сам процесс приготовления. Снял румяную самсу, которая выпекается в раскаленном тандыре, а затем лепешки, покрывающиеся золотистой корочкой в печи. Кажется, можно почувствовать эти ароматы даже через экран".Дмитрий Доценко
Далее Доценко останавливается на том, что Самарканд – это уже другая сторона восточного колорита.
"Мавзолеи и мечети поражают масштабом, тонкостью работы и насыщенностью красок. Бирюзовая и лазурная мозаика, глубокие синие тона, золотые узоры, геометрические орнаменты, это очень красиво под ярким дневным солнцем. И особенно удивительно осознавать, что многим из этих сооружений уже более 500 лет! Например, мавзолей Гур-Эмир, где покоится Амир Темур, был построен в начале XV века. А когда над древними куполами поднимается полная Луна, архитектура меняется и становится загадочной".Дмитрий Доценко
- Теперь еще больше хочу попасть в эту страну. Спасибо за прекрасные фото, хоть так пока прикоснуться к этой атмосфере!
- Прям в стиле Уеса Андерсона.
- Как же красиво выглядит моя Родина вашими глазами.
- Это ИИ или реальные фото? Очень красиво!
- Великолепно, красочно, очень тактично, прям все в точку!
- Только вы могли так замечательно передать красоту самаркандских мавзолеев и колорита!
- В каждом фото чувствуется колорит Узбекистана! Умеете передать через камеру красоту и уникальность! – написали после просмотра пользователи Сети.
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