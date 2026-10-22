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События

"Стоило лишь подождать": алматинский фотограф запечатлел завораживающий закат над плато Актас

горы, небо, ели, фото - Новости Zakon.kz от 22.10.2026 09:17 Фото: Instagram/dots_foto
Осенние горы все еще радуют захватывающими видами. В этом убедился фотограф из Алматы Дмитрий Доценко, сообщает Zakon.kz.

Мастер рассказал, что поднимался в район плато Актас в пасмурную погоду. По его словам, особых надежд на интересные кадры не было: горы затянуло облаками и все вокруг казалось серым.

"Тогда я достал телеобъектив в надежде поснимать хотя бы птиц, но и они по пути не встречались. Немного побродив по склонам, подышав свежим, уже почти морозным воздухом, я собрался спускаться. И тут заметил над горами небольшие просветы в облаках. Решил задержаться еще на часок и посмотреть, что из этого получится. И знаете, не прогадал!"Дмитрий Доценко

Далее, продолжает он, постепенно просветы становились все шире, и горы начали открываться. А вместе с ними появилось и солнце, которое уже клонилось к закату, а его мягкие лучи осветили вершины, окруженные облаками.

"Зрелище было настолько красивым, что я даже на мгновение растерялся, не зная, с чего начать съемку. Но вскоре понял, что лучше всего эти горные пейзажи будут смотреться в сочетании со стройными тянь-шаньскими елями. В районе Актаса их как раз много, и некоторые деревья здесь очень высокие и вытянутые, словно стремятся вслед за горами к небу. Пришлось побегать по склонам в поисках подходящих ракурсов, но результат того стоил. Удалось найти несколько по-настоящему впечатляющих сочетаний гор, елей и закатного света. Вот так, стоило лишь немного подождать, чтобы увидеть совсем другую картину. Предлагаю и вам взглянуть на эту красоту гор Заилийского Алатау".Дмитрий Доценко

Подписчики после просмотра поблагодарили фотографа за работу и возможность посредством просмотра его кадров прогуляться по горам.

  • Божественная красота глазами настоящего фотографа!
  • Очень красивые снимки, восхищаюсь вашей работой, столько теплоты и радости в ваших снимках, спасибо вам огромное.
  • Горы Алматы неповторимые.
  • Фантастически красиво.
  • Великолепие неописуемое!
  • Хорошо, что вы у нас есть. Смотрю на фото и вместе с вами гуляю по горам.
  • Шикарные фотографии. Они стоят многого и дорогого.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Контент-редактор
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