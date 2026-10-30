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Мир

Взрыв прогремел на заводе боеприпасов в Испании

взрывы на заводе, фото - Новости Zakon.kz от 30.10.2026 20:22 Фото: pixabay
На одном из предприятий по производству боеприпасов в испанском городе Гранада произошел мощный взрыв. В результате происшествия пострадали как минимум три человека, сообщает Zakon.kz.

Первые сообщения о чрезвычайном происшествии начали поступать в экстренные службы около 9:00 по местному времени. По предварительной информации, взрыв произошел в зоне сжигания отходов на территории завода. Об этом пишет агентство Europa Press.

На место оперативно прибыли пожарные расчеты и сотрудники полиции. Специалисты приступили к работе на месте происшествия, чтобы установить обстоятельства случившегося. По имеющимся данным, травмы получили трое рабочих. Предварительно, у них возникли незначительные нарушения слуха из-за сильного звукового воздействия.

Причины взрыва пока выясняются. Обстоятельства происшествия уточняются.

Ранее мы сообщали, что в Газе уничтожили командира ХАМАС, причастного к судьбе 12 заложников.

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Фото Асель Аукешева
Асель Аукешева
Корреспондент
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