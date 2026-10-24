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Происшествия

В Атырау нашли мертвым высокопоставленного чиновника

Бауыржан Асаинов, чиновник, фото - Новости Zakon.kz от 24.10.2026 13:28 Фото: Instagram/atyrau.dkrik.gov.kz
В Атырау найден мертвым руководитель Департамента социальной защиты, сообщает Zakon.kz.

Согласно информации регионального издания "Ак Жайык", тело Бауыржана Асаинова обнаружили 18 октября 2026 года в квартире, где он проживал.

По неофициальным данным, к моменту обнаружения тело чиновника находилось в квартире около двух недель. Источники редакции также сообщают о возможном конфликте между Асаиновым и его братом. Предположительно, брат ударил Асаинова и покинул квартиру, когда тот еще был жив.

Местонахождение брата пока остается неизвестным.

Известно, что Асаинов с 4 декабря 2023 года был главой департамента Комитета регулирования и контроля в сфере социальной защиты населения по Атырауской области. Его коллеги опубликовали некролог на официальной странице ведомства.

В пресс-службе Департамента полиции (ДП) Атырауской области на запрос корреспондента Zakon.kz подтвердили факт смерти госслужащего, уточнив, что идет следствие.

"По данному факту возбуждено уголовное дело, проводится комплекс следственных мероприятий. Иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит".Пресс-служба ДП Атырауской области

В мае 2026 года на севере Казахстана нашли мертвым акима Майского сельского округа Акжарского района Ерлана Смаилова.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Контент-редактор
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