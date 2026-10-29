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Туризм

В Турции прокомментировали грядущие изменения системы "все включено"

Турция, туризм, пальмы, фото - Новости Zakon.kz от 29.10.2026 08:56 Фото: pexels
В Турции предложили изменить систему "все включено" (all inclusive) в отелях, введя вместо этого пять категорий – от эконома до люкса, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Oxu.Az, об этом рассказали в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

"Представитель гостиничной группы Kilit Group Толга Килит предложил разделить "все включено" на пять категорий", – говорится в сообщении.

Вероятно, что будут такие сегменты:

  • Eco – экономичный;
  • Eco Plus – улучшенный экономичный;
  • средний;
  • высокий;
  • люксовый.

По мнению автора идеи, под all inclusive может скрываться самый разный набор услуг. Разделение на пять категорий позволит сертифицировать отели по единым критериям. Таким образом, туристам еще до бронирования будет проще понять, что именно входит в стоимость отдыха и чем один вариант отличается от другого.

При этом в Администрации президента Турции отметили, что постоянно получают и обсуждают предложения по реформированию системы "все включено", но какие-либо кардинальные изменения в новом сезоне не планируются.

Дискуссии по этому поводу идут в Турции уже несколько лет. Среди причин называют рост стоимости продуктов и необходимость сокращения пищевых отходов, а также стремление стимулировать туристов больше тратить за пределами отелей.

Ранее мы писали о том, что туристка из СНГ скончалась на глазах у супруга в море у пятизвездочного отеля Турции.

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Фото Аксинья Титова
Аксинья Титова
Дежурный контент-редактор
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