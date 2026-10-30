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Мир

40 миллионов американцев под угрозой: шторм несет в США дожди, наводнения и снегопады

40 миллионов американцев под угрозой: шторм несет в США дожди, наводнения и снегопады, фото - Новости Zakon.kz от 31.10.2026 01:53 Фото: pixabay
Мощный шторм, связанный с погодными процессами во время Эль-Ниньо, принесет в США сильные дожди, грозы и снегопады. Непогода начнется в Калифорнии и на юго-западе страны в праздничные выходные, а затем распространится на другие регионы, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Fox News, на следующей неделе, согласно прогнозу экспертов, последствия шторма затронут около 35 штатов.

В Хэллоуин, 31 октября, сильные осадки ожидаются в Южной Калифорнии, в том числе в Лос-Анджелесе и Сан-Диего. Затем дождевой фронт продвинется на восток. В некоторых районах Аризоны до понедельника может выпасть от 25 до 50 мм осадков, а на участке между Финиксом и Флагстаффом прогнозируют до 127 мм дождя. Это повышает риск внезапных наводнений.

Национальная метеорологическая служба США уже предупредила об угрозе паводков в отдельных районах Колорадо, Нью-Мексико и Юты. В горных районах ожидаются снегопады: наибольшее количество снега прогнозируют в южной части Скалистых гор – от 30 до 45 см.

В понедельник шторм переместится на Великие равнины и Средний Запад. Около 40 млн американцев могут оказаться в зоне повышенного риска внезапных наводнений. Теплый влажный воздух столкнется с холодным фронтом, что может спровоцировать сильные грозы в Техасе и юго-восточных штатах с понедельника по среду. В День выборов в США, 3 ноября, дожди возможны на значительной части центральных районов страны.

С середины недели непогода продолжит двигаться на восток. В четверг и пятницу осадки могут затронуть крупные города на восточном побережье, включая Вашингтон, Нью-Йорк и Бостон.

По оценкам метеорологов, нынешний шторм может быть предвестником более влажной и опасной зимы. Эль-Ниньо обычно смещает траекторию тихоокеанских штормов к югу, увеличивая количество осадков в Калифорнии и южных регионах США.

Ранее сообщалось, что штормовое предупреждение объявили в Казахстане на 31 октября.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Дежурный контент-редактор
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