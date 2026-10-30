#Послание Токаева – 2026
#Курултай
Логотип vbnews
Экономика и ТШО
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
+5°
$
453.87
508.33
5.65
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Послание Токаева – 2026
#Курултай
Логотип vbnews
Экономика и ТШО
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
+5°
$
453.87
508.33
5.65
События

От заморозков до пыльных бурь: какие опасности ждут казахстанцев 31 октября

От заморозков до пыльных бурь: какие опасности ждут казахстанцев 31 октября, фото - Новости Zakon.kz от 30.10.2026 20:03 Фото: magnific.com
В 16 областях Казахстана на 31 октября объявили штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

В области Жетысу ветер северо-восточный, в районе Алакольских озер порывы 15-20 м/с. Ночью по области ожидаются заморозки 3-8 градусов. На востоке области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на юге, западе, в центре области высокая пожарная опасность. В Талдыкоргане ночью ожидаются заморозки 6-8 градусов. Сохраняется высокая пожарная опасность.

Ночью в горных районах Алматинской области ожидается ветер восточный с переходом на юго-западный, временами порывы 15-20 м/с. Ночью по области ожидаются заморозки 1-6 градусов. На западе, юге, востоке, в центре области сохраняется высокая пожарная опасность. В Алматы сохраняется высокая пожарная опасность. В Конаеве ночью ожидаются заморозки 1-3 градуса. Сохраняется высокая пожарная опасность.

На западе, севере, востоке Карагандинской области ожидается туман. Ветер юго-западный, днем на севере, востоке области порывы 15 м/с. На западе области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Караганде ожидается туман.

Ночью и утром на севере, востоке, в центре области Улытау ожидается туман. На западе, в центре области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Жезказгане ночью и утром ожидается туман. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Атырауской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Атырау сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Ночью на севере, востоке Павлодарской области ожидаются небольшие осадки (дождь, снег), гололед. Ветер западный, днем на западе, юге области порывы 15-18 м/с.

Ночью на севере, в центре области Абай ожидаются осадки (дождь, снег), гололед. Ночью и утром на юге, востоке области ожидается туман. Ветер юго-западный, западный, днем на западе, севере области порывы 15-20 м/с. В Семее ночью ожидаются осадки (дождь, снег), гололед.

Ночью на севере, востоке, в горных районах Восточно-Казахстанской области ожидаются снег, гололед, днем на севере, востоке, в горных районах области ожидаются осадки (дождь, снег), гололед. Ночью и утром на западе, юге, востоке области ожидается туман. Ветер юго-западный, днем на севере, востоке области порывы 15-18 м/с. В Усть-Каменогорске ночью и утром ожидаются снег, гололед.

Днем на востоке, в центре Кызылординской области ожидается пыльная буря. Ветер северо-восточный, днем на востоке, в центре области порывы 15-20 м/с. Ночью на севере, в центре области заморозки 3 градуса. По области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на севере области высокая пожарная опасность. В Кызылорде сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Мангистауской области ожидается ветер восточный, юго-восточный, на западе, в центре области порывы 15-20 м/с. По области сохраняется высокая пожарная опасность, в центре области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Актау сохраняется высокая пожарная опасность.

На северо-западе, западе, юге, востоке Западно-Казахстанской области сохраняется высокая пожарная опасность.

Ночью и утром на востоке, юге Костанайской области ожидается туман. На юге области сохраняется высокая пожарная опасность.

Ночью и утром на западе, севере, юге Акмолинской области ожидается туман. Ветер западный, северо-западный, на востоке области порывы 15-20 м/с.

В горных районах Жамбылской области ожидается туман. Ветер северо-восточный, в горных районах области 15-20 м/с. Ночью по области ожидаются заморозки 1-6 градусов. На севере, юге, востоке области сохраняется высокая пожарная опасность.

Ночью и утром в горных районах Туркестанской области ожидается туман. Ветер северо-восточный, в горных районах области 15-20 м/с. На севере, западе, в центре, в предгорных районах области сохраняется высокая пожарная опасность. В Шымкенте сохраняется высокая пожарная опасность. В Туркестане сохраняется высокая пожарная опасность.

Ночью и утром на западе, севере, юге Северо-Казахстанской области ожидается туман. Ветер западный, днем на востоке, юге области порывы 15-20 м/с. В Петропавловске ночью и утром ожидается туман.

Ранее сообщалось, какой будет погода в выходные и первую неделю ноября в Алматы.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Дежурный контент-редактор
Читайте также
штормовое предупреждение
20:02, 08 октября 2025
Туман, пыльная буря, заморозки: какие регионы РК затронуло штормовое предупреждение
штормовое предупреждение
19:58, 24 сентября 2025
Туман, заморозки, пыльная буря: штормовое предупреждение объявили в Казахстане
штормовое предупреждение
20:02, 22 октября 2025
Туман, заморозки и пожарная опасность: штормовое предупреждение объявили в Казахстане
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Последние
Популярные
Читайте также
Фото: UWW
21:04, Сегодня
Кайл Снайдер победил Араша Йошиду в финале и стал пятикратным чемпионом мира
Фото: НОК РК
20:40, Сегодня
Казахстанец Жалгас Кайролла остался без бронзовой медали топ-турнира по дзюдо в ОАЭ
Фото: ФК &quot;Динамо&quot; Махачкала
20:28, Сегодня
Хабиб Нурмагомедов посетил чемпионат мира по борьбе в Астане и получил подарок
Фото: НОК РК
20:13, Сегодня
Оразбек Асылкулов разгромил соперника в первом бою чемпионата Казахстана по боксу
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: