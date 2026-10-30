От заморозков до пыльных бурь: какие опасности ждут казахстанцев 31 октября

В 16 областях Казахстана на 31 октября объявили штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

В области Жетысу ветер северо-восточный, в районе Алакольских озер порывы 15-20 м/с. Ночью по области ожидаются заморозки 3-8 градусов. На востоке области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на юге, западе, в центре области высокая пожарная опасность. В Талдыкоргане ночью ожидаются заморозки 6-8 градусов. Сохраняется высокая пожарная опасность.

Ночью в горных районах Алматинской области ожидается ветер восточный с переходом на юго-западный, временами порывы 15-20 м/с. Ночью по области ожидаются заморозки 1-6 градусов. На западе, юге, востоке, в центре области сохраняется высокая пожарная опасность. В Алматы сохраняется высокая пожарная опасность. В Конаеве ночью ожидаются заморозки 1-3 градуса. Сохраняется высокая пожарная опасность.

На западе, севере, востоке Карагандинской области ожидается туман. Ветер юго-западный, днем на севере, востоке области порывы 15 м/с. На западе области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Караганде ожидается туман.

Ночью и утром на севере, востоке, в центре области Улытау ожидается туман. На западе, в центре области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Жезказгане ночью и утром ожидается туман. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Атырауской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Атырау сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Ночью на севере, востоке Павлодарской области ожидаются небольшие осадки (дождь, снег), гололед. Ветер западный, днем на западе, юге области порывы 15-18 м/с.

Ночью на севере, в центре области Абай ожидаются осадки (дождь, снег), гололед. Ночью и утром на юге, востоке области ожидается туман. Ветер юго-западный, западный, днем на западе, севере области порывы 15-20 м/с. В Семее ночью ожидаются осадки (дождь, снег), гололед.

Ночью на севере, востоке, в горных районах Восточно-Казахстанской области ожидаются снег, гололед, днем на севере, востоке, в горных районах области ожидаются осадки (дождь, снег), гололед. Ночью и утром на западе, юге, востоке области ожидается туман. Ветер юго-западный, днем на севере, востоке области порывы 15-18 м/с. В Усть-Каменогорске ночью и утром ожидаются снег, гололед.

Днем на востоке, в центре Кызылординской области ожидается пыльная буря. Ветер северо-восточный, днем на востоке, в центре области порывы 15-20 м/с. Ночью на севере, в центре области заморозки 3 градуса. По области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на севере области высокая пожарная опасность. В Кызылорде сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Мангистауской области ожидается ветер восточный, юго-восточный, на западе, в центре области порывы 15-20 м/с. По области сохраняется высокая пожарная опасность, в центре области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Актау сохраняется высокая пожарная опасность.

На северо-западе, западе, юге, востоке Западно-Казахстанской области сохраняется высокая пожарная опасность.

Ночью и утром на востоке, юге Костанайской области ожидается туман. На юге области сохраняется высокая пожарная опасность.

Ночью и утром на западе, севере, юге Акмолинской области ожидается туман. Ветер западный, северо-западный, на востоке области порывы 15-20 м/с.

В горных районах Жамбылской области ожидается туман. Ветер северо-восточный, в горных районах области 15-20 м/с. Ночью по области ожидаются заморозки 1-6 градусов. На севере, юге, востоке области сохраняется высокая пожарная опасность.

Ночью и утром в горных районах Туркестанской области ожидается туман. Ветер северо-восточный, в горных районах области 15-20 м/с. На севере, западе, в центре, в предгорных районах области сохраняется высокая пожарная опасность. В Шымкенте сохраняется высокая пожарная опасность. В Туркестане сохраняется высокая пожарная опасность.

Ночью и утром на западе, севере, юге Северо-Казахстанской области ожидается туман. Ветер западный, днем на востоке, юге области порывы 15-20 м/с. В Петропавловске ночью и утром ожидается туман.

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