Меркель впервые подробно прокомментировала свои приступы дрожи
Как пишет Oxu.Az, они могли быть вызваны сильным эмоциональным напряжением из-за смерти матери и осознания того, что вскоре завершит политическую карьеру.
"Организм просто подает сигналы, и с человеческой точки зрения это очень хорошо. Поэтому я сказала, что отныне буду выполнять воинские обязанности только сидя. В первый раз это было немного странно, но потом все привыкли", – заявила Меркель.
Также Меркель выразила обеспокоенность усилением крайне правых и левых политических сил в Германии. Она поддержала решение Христианско-демократического союза исключить сотрудничество как с "Альтернативой для Германии", так и с партией "Левые".
Последнюю экс-канцлер раскритиковала за позицию по НАТО, а берлинское отделение партии – за проблемы с антисемитизмом. При этом Меркель призвала традиционные партии больше говорить о собственных программах, а не концентрироваться исключительно на противостоянии АдГ.
Комментируя курс нынешнего канцлера Фридриха Мерца, она подчеркнула, что ХДС должен представлять интересы не только бизнеса, но и работников, мигрантов, жителей городов и сельской местности.
Ранее мы писали о том, как мальчик в советской военной форме пришел в Белый дом на встречу с Трампом.