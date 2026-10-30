Меркель впервые подробно прокомментировала свои приступы дрожи

Бывший канцлер Германии Ангела Меркель рассказала, откуда у нее берутся приступы дрожи, которые несколько раз случались с ней на официальных мероприятиях в 2019 году, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Oxu.Az, они могли быть вызваны сильным эмоциональным напряжением из-за смерти матери и осознания того, что вскоре завершит политическую карьеру.

"Организм просто подает сигналы, и с человеческой точки зрения это очень хорошо. Поэтому я сказала, что отныне буду выполнять воинские обязанности только сидя. В первый раз это было немного странно, но потом все привыкли", – заявила Меркель.

Также Меркель выразила обеспокоенность усилением крайне правых и левых политических сил в Германии. Она поддержала решение Христианско-демократического союза исключить сотрудничество как с "Альтернативой для Германии", так и с партией "Левые".

Последнюю экс-канцлер раскритиковала за позицию по НАТО, а берлинское отделение партии – за проблемы с антисемитизмом. При этом Меркель призвала традиционные партии больше говорить о собственных программах, а не концентрироваться исключительно на противостоянии АдГ.

Комментируя курс нынешнего канцлера Фридриха Мерца, она подчеркнула, что ХДС должен представлять интересы не только бизнеса, но и работников, мигрантов, жителей городов и сельской местности.

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