Девятиклассница героически вызволила мальчика из горящей машины

В дагестанском Хасавюрте (РФ) девятиклассница не дала погибнуть шестилетнему ребенку. Она вызволила его из загоревшейся легковушки, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Oxu.Az, автомобиль марки Lada Priora вспыхнул внезапно, в салоне в это время находился мальчик с задержкой психоречевого развития.

Проходившая мимо 15-летняя школьница Марьям заметила ребенка в машине. Она подбежала к автомобилю и успела вытащить его через окно.

В результате инцидента дети не пострадали.

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