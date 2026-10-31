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Мир

Девятиклассница героически вызволила мальчика из горящей машины

Автомобиль, пожар, пожарный, огонь, фото - Новости Zakon.kz от 31.10.2026 06:55 Фото: pexels
В дагестанском Хасавюрте (РФ) девятиклассница не дала погибнуть шестилетнему ребенку. Она вызволила его из загоревшейся легковушки, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Oxu.Az, автомобиль марки Lada Priora вспыхнул внезапно, в салоне в это время находился мальчик с задержкой психоречевого развития.

Проходившая мимо 15-летняя школьница Марьям заметила ребенка в машине. Она подбежала к автомобилю и успела вытащить его через окно.

В результате инцидента дети не пострадали.

Ранее мы писали о том, что туристическая прогулка закончилась трагедией: в Турции обрушилась скала.

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Фото Аксинья Титова
Аксинья Титова
Дежурный контент-редактор
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