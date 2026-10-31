Девятиклассница героически вызволила мальчика из горящей машины
Фото: pexels
В дагестанском Хасавюрте (РФ) девятиклассница не дала погибнуть шестилетнему ребенку. Она вызволила его из загоревшейся легковушки, сообщает Zakon.kz.
Как пишет Oxu.Az, автомобиль марки Lada Priora вспыхнул внезапно, в салоне в это время находился мальчик с задержкой психоречевого развития.
Проходившая мимо 15-летняя школьница Марьям заметила ребенка в машине. Она подбежала к автомобилю и успела вытащить его через окно.
В результате инцидента дети не пострадали.
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