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Мир

50 ударов ножом и молотком: дочь политика с подругой зверски убила маму и 11-летнего брата

Машина полиции, полицейский автомобиль, полицейские, полиция, автомобиль полиции, полицейская машина, патрульная машина, фото - Новости Zakon.kz от 31.10.2026 07:18 Фото: unsplash
Ровно год назад в Якутске произошло страшное преступление – 16-летняя школьница вместе с подругой жестоко убила мать и брата. Подростки несколько месяцев готовили страшный план, сообщает Zakon.kz.

Как пересказывает Starhit, российская журналистка Елена Погребижская рассказала шокирующую историю Михайловых, в которой дочь жестоко убила мать и 11-летнего брата.

Семья выглядела счастливой и благополучной. Савва – известный в Якутии политик, Валерия – педагог.

У супругов росли двое детей: дочь и сын. В 2022 году Савва скончался из-за серьезного заболевания пищевода. После смерти отца жизнь семьи изменилась.

Даже еду перестали готовить, всухомятку ели. У матери семейства началась депрессия.

Валерия долго не могла оправиться после смерти супруга. Тяжело переживала утрату и дочь (имя не раскрывается). Девочка стала замкнутой, а однажды сама обратилась к школьному психологу с признанием, что хочет совершить суицид.

Узнав о чувствах дочери, Валерия приняла решение отправить ее на лечение к психиатру. Казалось, со временем состояние девочки улучшилось. У подростка даже появилась подруга-сверстница.

Подруга была из обеспеченной семьи, хорошо училась и участвовала в школьных олимпиадах. Но девочек сблизило не это, а тяжелые мысли. Как выяснилось, подруга сама пыталась покончить с собой.

После девятого класса 16-летняя дочь Валерии поступила в юридический колледж. Сама Михайлова тоже постепенно возвращалась к привычной жизни. Пока 3 октября подростки не решились на страшное.

По первоначальным показаниям, когда Валерия вернулась домой, подруга дочери напала на нее со спины. В этот момент со школы пришел Сева (сын). Он позвонил в домофон, поэтому убийцы знали, что он поднимается. Когда ребенок начал открывать ключом дверь, вторая убийца схватила его.

Интересно, что девушка была очень низкого роста, а Сева был крупным, но она силой схватила ребенка за куртку и втащила в дом. Дверь закрыли на ключ, чтобы он не убежал.

По словам его сестры, Сева сказал: "Что тут происходит?". Он увидел, что мама была уже полумертвая. Тогда вторая убийца напала на него молотком сзади.

Сама дочь Валерии признается, что нанесла брату около десяти ударов молотком.

Всего подростки нанесли ребенку около сорока ранений, а матери – семнадцать. По словам дочери, второе убийство они не планировали, но мальчик стал свидетелем произошедшего.

Сейчас обвиняемая отказывается от прежних показаний. После того как к делу подключился частный адвокат, она начала отрицать причастность подруги. Всю ответственность за произошедшее девушка берет на себя.

Ранее мы рассказывали о том, как роман учительницы со школьником закончился тюрьмой в США.

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Фото Аксинья Титова
Аксинья Титова
Дежурный контент-редактор
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