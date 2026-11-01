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Мир

Забыть "Матрицу" и пережить все заново: сеть кинотеатров загипнотизирует зрителей перед сеансом

Фильм, фильмы, кинотеатр, кинотеатры, прокат фильма, прокат фильмов, мониторинг фильмов, фото - Новости Zakon.kz от 01.11.2026 07:27 Фото: pexels
Голландская сеть кинотеатров Pathé попытается загипнотизировать 30 человек, чтобы они забыли свой любимый фильм, сообщает Zakon.kz.

Как пишет DutchBrief, в рамках уникального эксперимента под названием Pathé REWIND сеть кинотеатров попытается загипнотизировать 30 киноманов. Затем они проверят, смогут ли зрители вновь испытать те же эмоции, что и при первом просмотре, когда все интриги, шутки и сюрпризы кажутся новыми. По словам представителей Pathé, цель состоит в том, чтобы выяснить, можно ли воссоздать магию первого похода в кино.

Эксперимент пройдет 9 ноября 2026 года в кинотеатре Pathé Buitenhof в Гааге. Участники могут выбрать один из четырех фильмов: "Матрица", "Семь", "Ла-Ла Ленд" и "Интерстеллар".

Предполагается, что перед мероприятием каждый участник пройдет онлайн-сеанс с гипнотизером, а непосредственно перед началом фильма его снова введут в состояние гипноза.

Отмечается, что это шуточный маркетинговый эксперимент сети кинотеатров, а не научный способ стирания воспоминаний. Этот трюк – часть масштабного плана Pathé по возвращению зрителей в кинотеатры, предлагающего нечто большее, чем обычные сеансы.

Ранее мы подготовили подборку мистических детективов с закрученным сюжетом.

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Фото Камила Салкымбаева
Камила Салкымбаева
Дежурный контент-редактор
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