Страшная авария в Египте: 10 человек погибли, 24 пострадали

В египетской провинции Гиза, на западе Каира, десять человек погибли при столкновении микроавтобуса с грузовиком, сообщает Zakon.kz.

По данным Ahram Online, крупная авария произошла утром 31 октября 2026 года. На данный момент известно о 10 погибших и 24 пострадавших. На месте происшествия работали 20 карет скорой помощи. Пострадавших доставили в ближайшие медицинские учреждения.

Половина пострадавших находится в тяжелом состоянии, остальные получили травмы легкой и средней степени тяжести.

По предварительным данным, микроавтобус врезался в грузовик, остановившийся на обочине. Прокуратура назначила техническую экспертизу, чтобы установить обстоятельства аварии.

Кто находился в микроавтобусе и были ли там иностранные граждане, пока неизвестно.

Égypte : dix morts et 24 blessés après une collision entre un minibus et un poids lourd, sur une autoroute à l’ouest du Caire. Le bilan pourrait s’aggraver. ➡️ https://t.co/wymFT4PcKT https://t.co/7sbDNhYBYv — CNEWS (@CNEWS) October 31, 2026

В дагестанском Хасавюрте (РФ) девятиклассница не дала погибнуть шестилетнему ребенку. Она вызволила его из загоревшейся легковушки.

