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Мир

Страшная авария в Египте: 10 человек погибли, 24 пострадали

Спасатель, помощь, фото - Новости Zakon.kz от 01.11.2026 08:53 Фото: pexels
В египетской провинции Гиза, на западе Каира, десять человек погибли при столкновении микроавтобуса с грузовиком, сообщает Zakon.kz.

По данным Ahram Online, крупная авария произошла утром 31 октября 2026 года. На данный момент известно о 10 погибших и 24 пострадавших. На месте происшествия работали 20 карет скорой помощи. Пострадавших доставили в ближайшие медицинские учреждения.

Половина пострадавших находится в тяжелом состоянии, остальные получили травмы легкой и средней степени тяжести.

По предварительным данным, микроавтобус врезался в грузовик, остановившийся на обочине. Прокуратура назначила техническую экспертизу, чтобы установить обстоятельства аварии.

Кто находился в микроавтобусе и были ли там иностранные граждане, пока неизвестно.

В дагестанском Хасавюрте (РФ) девятиклассница не дала погибнуть шестилетнему ребенку. Она вызволила его из загоревшейся легковушки.

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Фото Камила Салкымбаева
Камила Салкымбаева
Дежурный контент-редактор
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