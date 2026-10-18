Двое погибших и десять пострадавших: микроавтобус влетел в прицеп КАМАЗа в области Жетысу

В области Жетысу произошла смертельная авария с участием пассажирского микроавтобуса и грузовика. В результате столкновения два человека погибли, еще десять с различными травмами доставлены в больницу, сообщает Zakon.kz.

Трагедия случилась 17 октября 2026 года около 09:30 на 143-м километре автодороги "Алматы – Усть-Каменогорск" неподалеку от села Жоламан Кербулакского района. Кадры с места происшествия распространились в социальных сетях.

По предварительной информации, водитель микроавтобуса Mercedes-Benz Sprinter, двигавшийся в южном направлении, не справился с управлением и врезался в прицеп попутного грузовика КАМАЗ.

Смертельную аварию прокомментировали в правоохранительных органах региона.

"В результате ДТП два человека скончались на месте происшествия. Еще десять пассажиров Sprinter с различными травмами доставлены в медицинское учреждение. По факту дорожно-транспортного происшествия возбуждено уголовное дело", – сообщили 18 октября 2026 года корреспонденту Zakon.kz в пресс-службе ДП области Жетысу.

В полиции также добавили, что проводится досудебное расследование, устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего. Водитель задержан и водворен в изолятор временного содержания.

Стражи порядка в очередной раз обратились к автолюбителям с призывом строго соблюдать Правила дорожного движения, выбирать безопасную скорость с учетом дорожной обстановки, держать дистанцию и сохранять максимальную концентрацию за рулем.

Ранее водитель сбил девушку в Алматы и сбежал с места ДТП.