Суд отклонил иск Трампа против The Wall Street Journal из-за письма Эпштейну

Американский суд отклонил иск президента США Дональда Трампа против газеты The Wall Street Journal. Разбирательство касалось публикации о предполагаемом поздравительном письме финансисту Джеффри Эпштейну, сообщает Zakon.kz.

Как пишет The Guardian, 31 октября судья Даррин Гейлз отклонил иск без права повторной подачи в прежнем виде. Ранее, в апреле, суд разрешил Трампу внести изменения в исковое заявление, однако повторная попытка также оказалась безуспешной.

Поводом для разбирательства стала статья The Wall Street Journal, опубликованная в июле 2025 года. В ней утверждалось, что в 2003 году Трамп отправил Эпштейну поздравительное письмо с непристойным рисунком. Президент США отрицал подлинность документа и называл его подделкой.

Суд установил, что сторона Трампа не смогла доказать наличие "фактического злого умысла" со стороны журналистов – необходимого условия для удовлетворения подобных исков о клевете, поданных публичными фигурами.

При этом судья обратил внимание, что журналисты пытались получить комментарий Трампа до публикации и включили его опровержения в материал.

Представители The Wall Street Journal приветствовали решение суда. В юридической команде Трампа, напротив, заявили о намерении продолжить борьбу с изданием.

Само предполагаемое письмо было обнародовано комитетом по надзору Палаты представителей США в сентябре 2025 года.

Ранее Трамп обвинил знаменитого баскетболиста в неуважении к гимну США.