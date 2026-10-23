Дональд Трамп обвинил знаменитого баскетболиста в неуважении к гимну США

Президент США Дональд Трамп подверг критике многократного рекордсмена НБА Леброна Джеймса за то, что тот отрабатывал разминочные удары в гольф во время исполнения национального гимна США, сообщает Zakon.kz.

Глава Белого дома назвал "позором" поведение одного из самых успешных игроков в истории баскетбола во время исполнения гимна США.

Трамп разгневался из-за видеозаписи предматчевой церемонии встречи "Филадельфии" с "Нью-Йорком", где Леброн разминался, делая движения, похожие на замахи гольфиста.

LeBron working on his golf swing pregame 🏌️‍♂️ (via @alexdaysports) https://t.co/rgdHRz5G4k — TickPick (@TickPick) October 21, 2026

80-летний политик посчитал поведение Леброна непатриотичным и неуважительным, потребовав от легендарного форварда извинений.

И дело здесь не только в конкретном эпизоде, а в давней вражде Трампа и Джеймса.

А накануне не сработал план наставника "Кайрата" Рафаэля Уразбахтина и его подопечные были разбиты греческим "Панатинаикосом" в Алматы.