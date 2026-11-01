Хэллоуин с опасным сюрпризом: дети нашли в сладостях иглы и шурупы

В нескольких федеральных землях Германии дети обнаружили иглы, шурупы и другие посторонние предметы в сладостях, которые собрали во время празднования Хэллоуина. По предварительным данным, никто не пострадал, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Deutschlandfunk, в городе Фильдерштадт в земле Баден-Вюртемберг две семьи нашли несколько игл в молочно-ореховых вафлях. В Лайнефельде-Ворбисе в Тюрингии дети обнаружили металлические иглы в конфетах. В баварском Ландсхуте родители нашли в сладостях шурупы, а в Аппенхайме в земле Рейнланд-Пфальц к жевательной конфете оказались прикреплены два небольших магнита.

Полиция предполагает, что неизвестные могли намеренно поместить посторонние предметы в угощения. Однако установить, где именно дети получили опасные сладости, пока не удалось: во время праздника они заходили во множество домов и собирали конфеты у разных жителей.

Правоохранители призвали родителей тщательно осматривать все сладости, которые дети принесли домой после праздничных гуляний.

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