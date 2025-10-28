#АЭС в Казахстане
Наука и технологии

Ученые предупредили о смертельной опасности Хэллоуина

Дети, костюмы, праздник, фото - Новости Zakon.kz от 29.10.2025 03:59 Фото: pexels
Все чаще врачи напоминают: сахар может быть не менее коварным, чем любой хэллоуинский монстр. В этой связи переизбыток сладостей на Хэллоуин опасен для здоровья, сообщает Zakon.kz.

По данным портала The Conversation, история, всколыхнувшая британские СМИ, подтверждает: мужчина съел 3 кг желейных бутылочек колы за три дня и оказался в больнице с острым дивертикулитом –воспалением стенки толстой кишки. Его организм не справился с переизбытком сахара и желатина. Пациент выздоровел, но до сих пор не ест сладкое.

Даже в небольших дозах сладости способны нанести ущерб. Первый удар он наносит прямо во рту: бактерии, питающиеся сахаром, вырабатывают кислоты, разрушающие зубную эмаль. Со временем это приводит к кариесу и воспалению десен, а также к неприятному запаху изо рта.

Попав в кровь, сахар вызывает резкие скачки глюкозы – отсюда чувство тревожности, гиперактивность, а затем спад сил и раздражительность. Повторение этого цикла формирует зависимость от сладкого. Избыточное потребление сахара напрямую связано с ожирением и инсулинорезистентностью, главными признаками сахарного диабета 2 типа, а также повышенным риском сердечно-сосудистых заболеваний, гипертонии и нарушения работы печени.

Суперкислые леденцы и шипучие порошки содержат цитратную кислоту, которая создает характерный эффект "щекочущей кислоты". Но ее pH может быть ниже 2,5 – сравнимо с уксусом. При частом употреблении такие конфеты буквально растворяют зубную эмаль, особенно у детей.

Медики отмечают случаи язв слизистой рта после употребления кислых сладостей. В желудке же избыточная кислота способна вызывать воспаление и раздражение слизистой.

Ранее врач назвал интересные свойства краснокочанной капусты.

Аксинья Титова
