Конфликт на парковке перерос в похищение, убийство и расчленение семейной пары россиян

В Ростове-на-Дону расследуют похищение и убийство семейной пары. По подозрению в совершении преступления задержан 26-летний местный житель. Согласно предварительным данным, трагедия началась с конфликта на парковке, сообщает Zakon.kz.

По версии следствия, 30 октября после конфликта подозреваемый насильно посадил супругов в автомобиль и увез их из города. Позже он нанес мужчине и женщине множественные ранения колюще-режущим предметом. От полученных травм оба скончались.

Причастность 26-летнего мужчины установили в ходе совместной работы следователей и полиции. Правоохранители изучили записи камер видеонаблюдения, а также нашли и опросили очевидцев.

Подозреваемого задержали. В данное время с его участием проводятся следственные действия, назначены судебные экспертизы. Следователи продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего и собирать доказательства.

У погибших остались трое детей.

Ранее сообщалось, что женщина с двумя любовниками убила мужа и выдала за несчастный случай.