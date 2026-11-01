Конфликт на парковке перерос в похищение, убийство и расчленение семейной пары россиян
По версии следствия, 30 октября после конфликта подозреваемый насильно посадил супругов в автомобиль и увез их из города. Позже он нанес мужчине и женщине множественные ранения колюще-режущим предметом. От полученных травм оба скончались.
Причастность 26-летнего мужчины установили в ходе совместной работы следователей и полиции. Правоохранители изучили записи камер видеонаблюдения, а также нашли и опросили очевидцев.
Подозреваемого задержали. В данное время с его участием проводятся следственные действия, назначены судебные экспертизы. Следователи продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего и собирать доказательства.
У погибших остались трое детей.
Ранее сообщалось, что женщина с двумя любовниками убила мужа и выдала за несчастный случай.