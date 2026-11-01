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Мир

Охота на ведьм оставила сотни жертв: почему в Британии снова заговорили о старых казнях

Охота на ведьм оставила сотни жертв: почему в Британии снова заговорили о старых казнях, фото - Новости Zakon.kz от 02.11.2026 01:03 Фото: magnific.com
В британском городе Мейдстон намерены добиться помилования женщин, казненных по обвинению в колдовстве около 400 лет назад. Местные власти хотят обратиться к королю Карлу III с петицией, чтобы восстановить справедливость, сообщает Zakon.kz.

Как пишет CBS со ссылкой на архивные данные, в Мейдстоне повесили более 20 женщин, признанных виновными в колдовстве. Пик охоты на ведьм в Англии пришелся на XVII век. Всего в Англии и Шотландии по обвинениям в колдовстве казнили около пяти тысяч женщин.

По словам представителей местного совета, среди обвиняемых чаще всего оказывались одинокие женщины, вдовы и те, кто не имел поддержки со стороны мужчин. Их нередко делали виновными в болезнях, стихийных бедствиях и гибели скота.

В городской ратуше сохранилась реконструкция тюремной камеры, где содержали обвиняемых перед судом. В местном музее также хранятся документы судебного процесса над предполагаемой ведьмой, состоявшегося в 1652 году.

Инициаторы кампании считают, что женщины стали жертвами несправедливого правосудия и не имели реальной возможности доказать свою невиновность. Они напоминают, что обвиненные в колдовстве жители американского Салема впоследствии получили официальные помилования, тогда как в Великобритании ни одна из осужденных за ведьмовство до сих пор не была реабилитирована.

Ранее сообщалось, что грандиозным скандалом закончилась первая за 200 лет казнь женщины в США.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Дежурный контент-редактор
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