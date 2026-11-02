Стрельбу открыли на границе Афганистана и Пакистана: в чем причина

Вблизи контрольно-пропускного пункта "Торхам" на границе Афганистана и Пакистана случилась стрельба, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Газета.ru, в районе пограничного перехода "Торхам" произошла перестрелка между талибами и пакистанскими силами, что затруднило возвращение афганских мигрантов из Пакистана.

Местные источники сообщили, что обе стороны открыли огонь по позициям друг друга вблизи линии Дюранда (не признанная Кабулом граница между странами).

Журналисты добавили, что столкновения начались после попытки талибов организовать свой "пост безопасности" рядом с границей. Информация о пострадавших не поступала.

11 октября президент Пакистана Асиф Али Зардари одобрил введение чрезвычайного положения и губернаторского правления в провинции Хайбер-Пахтунхва, граничащей с Афганистаном. Он добавил, что рост числа терактов создает серьезную угрозу жизни и имуществу граждан.

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