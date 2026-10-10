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Мир

Вооруженные бои произошли на границе Пакистана и Афганистана

Патроны, военный, рука, фото - Новости Zakon.kz от 11.10.2026 02:57 Фото: pixabay
Вооруженные столкновения произошли на границе Пакистана и Афганистана. Перестрелка была в районе Данд-Патан афганской провинции Пактия вблизи линии Дюранда – не признаваемой Кабулом границы двух государств, сообщает Zakon.kz.

Как передает Oxu.Az, представитель 203-го армейского корпуса "Мансури" ВС Афганистана Абдул Хак Фида утверждает, что пакистанские силы первыми открыли огонь.

Сейчас ситуация в районе инцидента уже нормализовалась. Данные о потерях сторон не приводятся.

Вечером 26 февраля на границе Пакистана и Афганистана уже происходили бои.

Кабул заявил, что проводит военную операцию в ответ на недавние пакистанские авиаудары по афганской территории. Тогда министр обороны Пакистана Хаваджа Асиф сообщил, что го страна и правительство талибов в Афганистане находятся в состоянии открытого вооруженного противостояния.

Ранее мы писали о том, как неизвестный открыл стрельбу на поминках и убил мужчину на глазах у толпы.

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Фото Аксинья Титова
Аксинья Титова
Дежурный контент-редактор
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