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Мир

В одной из стран Европы предложили облагать богатых дополнительным налогом

Евро, тенге, обмен валют, обменник, обменники, курс евро, курс евро к тенге, повышение курса евро, повышение евро, фото - Новости Zakon.kz от 02.11.2026 08:28 Фото: Zakon.kz
Правительство Италии внесло в парламент проект бюджета на 2027-2029 годы, включающий введение 26%-го налога для состоятельных граждан, меняющих налоговое резидентство, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Oxu.Az, ставка налога составит 26% и будет применяться к приросту капитала и другим финансовым доходам, накопленным за время проживания в Италии.

Мера затронет физических лиц, товарищества и некоммерческие организации, чьи финансовые активы превышают 800 тыс. евро (406 млн 104 тыс. тенге). При этом они должны были быть налоговыми резидентами Италии не менее шести из последних 10 лет.

Это предпринимается с намерением не допустить ухода от налогообложения доходов, полученных в Италии, в случаях, когда владельцы активов меняют налоговое резидентство до их продажи.

Ранее сообщалось о том, что налог на роскошь могут расширить: что еще попадет под него в Казахстане.

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Фото Аксинья Титова
Аксинья Титова
Дежурный контент-редактор
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