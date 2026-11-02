В одной из стран Европы предложили облагать богатых дополнительным налогом

Правительство Италии внесло в парламент проект бюджета на 2027-2029 годы, включающий введение 26%-го налога для состоятельных граждан, меняющих налоговое резидентство, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Oxu.Az, ставка налога составит 26% и будет применяться к приросту капитала и другим финансовым доходам, накопленным за время проживания в Италии.

Мера затронет физических лиц, товарищества и некоммерческие организации, чьи финансовые активы превышают 800 тыс. евро (406 млн 104 тыс. тенге). При этом они должны были быть налоговыми резидентами Италии не менее шести из последних 10 лет.

Это предпринимается с намерением не допустить ухода от налогообложения доходов, полученных в Италии, в случаях, когда владельцы активов меняют налоговое резидентство до их продажи.

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