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Общество

Бюджет Казахстана поддержали с оговорками: какие риски увидели депутаты Курултая

Здание Курултая, Курултай РК, фото - Новости Zakon.kz от 14.10.2026 13:27 Фото: quryltai.kz
Депутаты Курултая 14 октября 2026 года рассмотрели проект республиканского бюджета Казахстана на 2027-2029 годы, внесенный правительством, передает корреспондент Zakon.kz.

Рассмотрению проекта депутаты посвятили около двух часов. Депутат Ольга Перепечина отметила риски завышенных прогнозов доходов, высокую долговую нагрузку и зависимость бюджета от Нацфонда. Она призвала повысить качество бюджетного планирования, сократить зависимость от трансфертов и усилить контроль за госдолгом и расходами. При этом комитет поддержал проект бюджета в первом чтении.

В целом, по словам депутата, проект бюджета сбалансирован, обеспечивает финансирование соцобязательств, предусматривает поддержку реального сектора экономики и развитие инфраструктуры, а также ориентирован на последовательное сокращение бюджетного дефицита.

"Вместе с тем необходимо отметить четыре принципиальных направления дальнейшей совместной работы. Первое – повысить достоверность макроэкономического прогнозирования и обеспечить устойчивый рост собственных доходов бюджета. Второе – последовательно снижать зависимость от трансфертов из Национального фонда, сохраняя его стабилизационную и сберегательную функции. Третье – повысить качество планирования и эффективность расходов, обеспечить обоснованность социальных выплат и государственных инвестиций. Четвертое – усилить контроль за государственным долгом, стоимостью его обслуживания и источниками погашения", – сказала Ольга Перепечина.

Она подчеркнула, что эти вопросы требуют от правительства не формальной корректировки отдельных показателей, а системного повышения качества бюджетного планирования на среднесрочный период. Отдельные вопросы будут всесторонне изучены и проработаны до второго чтения.

Депутат Курултая от партии Respublica Айдарбек Ходжаназаров считает, что бюджетные средства должны не просто выделяться, а приносить реальные результаты: улучшать качество образования, здравоохранения и инфраструктуры, создавать рабочие места и поддерживать отечественный бизнес. Он также призвал повысить эффективность государственных расходов и устранить барьеры в финансировании предпринимателей.

"Мы хотим видеть, как бюджетные инвестиции превращаются в новые школы, надежную инфраструктуру, работающие предприятия, новые рабочие места и стабильные налоговые поступления. В этом отношении на правительство и Курултай возлагается общая ответственность. Наши предложения направлены на повышение эффективности государственных расходов, укрепление регионов и создание новых возможностей для отечественного бизнеса. В связи с этим, учитывая необходимость обеспечения государственных интересов, финансовой стабильности и выполнения социальных обязательств перед гражданами, фракция партии Respublica поддерживает проект республиканского бюджета на 2027-2029 годы", – озвучил Айдарбек Ходжаназаров.

В свою очередь депутат от партии "Ауыл" Кайрат Айтуганов отметил, что предусмотренные бюджетом средства должны доходить до реальных сельхозпроизводителей и направляться на развитие агропромышленного комплекса. С учетом озвученных предложений фракция партии "Ауыл" поддержала законопроект.

"Представленный на рассмотрение депутатов проект республиканского бюджета сохраняет четкую социальную направленность, предусматривает значительные инвестиции в развитие регионов и инфраструктурные проекты, а также обеспечивает сбалансированность основных финансовых приоритетов государства. Несмотря на сложные условия формирования бюджета и необходимость его оптимизации, в законопроекте сохранен необходимый объем финансирования агропромышленного комплекса. Тем самым учитывается важная роль этой отрасли как одного из ключевых секторов экономики страны. На трехлетний период на развитие сельского, водного, лесного и рыбного хозяйства, а также земельных отношений предусмотрено в общей сложности около 1,9 трлн тенге. Прогнозируемый среднегодовой темп роста сельского хозяйства на уровне 5,2% подтверждает правильность выбранного направления", – озвучил Кайрат Айтуганов.

Депутат от ОСДП Асхат Рахимжанов заявил, что при оценке бюджета необходимо учитывать не только экономический рост, но и его влияние на уровень жизни граждан. Фракция предложила пересмотреть прожиточный минимум, усилить контроль за использованием средств Нацфонда и оценивать бюджет по конкретным результатам для населения. При голосовании ОСДП решила воздержаться.

"ОСДП последовательно выступает против превращения Национального фонда в постоянный источник покрытия бюджетных потребностей. Это ресурс нынешнего и будущих поколений. Поэтому его средства должны использоваться обоснованно и создавать долгосрочный эффект для экономики и граждан. И, наконец, нам необходимо менять сам принцип оценки бюджета. На государственном уровне уже поднимался вопрос об индексах качества жизни. Мы считаем, что такие показатели необходимо использовать при оценке государственных программ и бюджетной политики. Потому что главный вопрос – не только сколько денег выделено и освоено, а что благодаря этим деньгам изменилось в жизни человека", – сказал Асхат Рахимжанов.

Он подчеркнул, что поэтому позиция ОСДП проста: концептуально бюджет поддерживает, но считаем необходимым усилить его социальную составляющую – пересмотреть прожиточный минимум, ответственно использовать средства Национального фонда и оценивать бюджет по конкретному результату для граждан.

Депутат от партии "Ак жол" Олжас Нуралдинов призвал не сокращать расходы на реальный сектор и поддержку бизнеса, усилить контроль за крупными проектами квазигоссектора и наращивать доходы бюджета без увеличения нагрузки на добросовестный бизнес.

"Демократическая партия "Ак жол" предлагает сосредоточиться на трех основных направлениях. Во-первых, необходимо не допускать сокращения расходов на направления, формирующие будущую доходную базу экономики, – промышленность, малый и средний бизнес, технологии, инфраструктуру и науку. Во-вторых, необходимо усилить парламентский контроль и прозрачность реализации крупных проектов в квазигосударственном секторе, а также повысить финансовую отдачу государственных компаний. В-третьих, рост доходов бюджета необходимо обеспечивать не за счет увеличения нагрузки на добросовестный бизнес, а прежде всего путем расширения экономики, увеличения числа налогоплательщиков и сокращения теневого сектора", – сказал Олжас Нуралдинов.

При этом фракция поддержала проект бюджета.

Депутат от партии "Әділет" Ерлан Адаев сделал акцент на эффективности бюджетных расходов. По его словам, оценивать их необходимо не по объему освоенных средств, а по конкретным результатам для граждан. Он также призвал усилить контроль за средствами Нацфонда и квазигоссектора. Фракция также поддержала проект бюджета.

"В соответствии с позицией нашего президента Касым-Жомарта Кемелевича Токаева, принципами управления государственными финансами должны быть справедливость, прозрачность и эффективность. Фракция партии "Әділет" провела всесторонний анализ каждой статьи проекта бюджета и сформулировала конкретные предложения. Мы отмечаем, что в целом ключевые приоритеты предвыборной программы партии нашли свое отражение в проекте бюджета. Например, проект бюджета включает такие вопросы, как развитие экономики, основанной на честной конкуренции, укрепление регионов, содействие цифровизации, развитие человеческого капитала и повышение качества жизни населения. Это важный шаг на пути к реализации предвыборной программы партии", – резюмировал Ерлан Адаев.

В итоге депутаты Курултая в первом чтении одобрили проект республиканского бюджета на 2027-2029 годы.

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Фото Екатерина Елисеева
Екатерина Елисеева
Корреспондент
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