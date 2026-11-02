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Мир

"Слава Богу": в открытом море нашли детей, пропавших три месяца назад

Фото: pexels, фото - Новости Zakon.kz от 02.11.2026 22:33 Фото: pexels
В Тихом океане спасли пятерых человек, в том числе двух детей, которые около трех месяцев дрейфовали в открытом море после того, как их лодку сбило с курса штормом. Еще четверых пассажиров пока не нашли, сообщает Zakon.kz.

Как пишет 2 ноября 2026 года Daily Mail, девять человек отправились в путь в конце июля с острова Мурило в Микронезии. Они планировали добраться до соседнего острова Руо – переправа должна была занять около часа.

Однако лодка попала в шторм, и сильный ветер унес ее на 3 400 миль в сторону острова Фаннинг, входящего в состав Кирибати. Спустя три месяца местные жители заметили пропавших.

"Пятерых выживших спасли в воскресенье. Сейчас они находятся под присмотром пастора одной из местных церквей. Пострадавших уже осмотрели местные медики. Рекомендовано срочно перевезти их на остров Киримати – ближайший городской центр – для дальнейшего лечения", – говорится в сообщении.

Выжившие пока не рассказывали о случившемся публично и попросили уважать их частную жизнь.

Политик из Микронезии Александер Наррун выступил с заявлением, выразив благодарность за спасение людей и отметив, что молится о четырех их спутниках.

"На борту пропавшей лодки находились девять человек. Слава Богу за его любовь и милосердие: пятеро из девяти найдены", – заявил он.

Он направил также обращение президенту Микронезии с просьбой начать дипломатические переговоры с правительством Кирибати для возвращения граждан на Родину.

Что произошло с остальными пассажирами, пока неизвестно.

Ранее мы писали о том, что нечто "беспрецедентное" происходит с вращением Земли.

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Канат Болысбек
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